Nardella: "Sgomenti per la tragedia del crollo del viadotto di Genova"

Mar, 14/08/2018 - 16:02

"Siamo sgomenti per la tragedia del crollo del viadotto di #Genova. Firenze è solidale e vicina alla popolazione genovese. La @ProtCivComuneFi e la @Prov_FI_PC sono già allertate con mezzi e squadre per fare tutto il possibile in questa fase a supporto delle operazioni in corso".

Lo scrive su Twitter il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Sul luogo della tragedia che stamani ha colpito il capoluogo della Liguria stanno convergendo forze provenienti da altre regioni d'Italia. Dalla Toscana sono partite Unità Usar light (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco dai comandi di Pistoia e Prato, mentre personale del nucleo cinofili è stato inviato dal comando di Livorno. Inviata anche una autogru dal comando di Massa Carrara e personale della Coem (comunicazione in emergenza) dalla direzione regionale Toscana e dal comando di Firenze. In totale sono 24 unità.