Fondi per le periferie bloccati dal Governo, Nardella: "Non mi spiego il voto favorevole del PD"

Mer, 08/08/2018

“Non mi spiego il voto del PD”. Lo ha detto ai microfoni del TGR Toscana il Sindaco di Firenze Dario Nardella, interrogato sul l'emendamento del Governo che al Senato, nel “Milleproroghe”, con il voto favorevole anche del Partito Democratico ha bloccato 3,8 miliardi di euro attivati dal “piano periferie” del precedente Governo.

Per Firenze sono fondi per 18 milioni di euro. “Si tratta – ha spiegato Nardella in merito all'utilizzo delle risorse che potrebbero non arrivare – di riqualificazioni di marciapiedi, verde pubblico, illuminazione, telecamere per la sicurezza fondamentali per le nostre periferie”.

“Noi – ha detto il Sindaco – siamo pronti a una guerra senza mai fermarci, perché questi soldi sono già stati impegnati e appaltati, e la metà, addirittura, contrattualizzati: io non posso permettere che siano i fiorentini a pagare per un atto politico del Governo che è irragionevole, grave e anche illegittimo. Per questo è già partita dal Comune una lettera di intimazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per erogare già il 20% dell'anticipo, secondo impegni che sono stati scritti dai governi precedenti e che valgono anche per quello attuale”.

Il voto del PD all'emendamento? “Non me lo spiego – ha risposto Nardella – e comunque io non vedo il colore politico di chi lo ha votato. Chiederò certamente ai deputati del PD di non votare alla Camera questo emendamento, perché non deve diventare norma”. Ha chiesto conto anche ai senatori del PD? “Non l'ho chiesto, ma spero – ha concluso Nardella ai microfoni del TGR Toscana – che daranno una motivazione”.