Consiglio comunale di Firenze: oggi approvazione del bilancio consolidato 2017

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Andrea Ceccarelli, è convocato per oggi, lunedì 1° ottobre, alle ore 14,15 nel Salone dei Duecento.

La seduta si aprirà con l'ora dedicata al Question Time. Saranno trattati i seguenti argomenti: sulla sicurezza in città. Bando cessione quote Toscana Energia. Sul futuro del convento di San Marco. Concorso in Polizia municipale: il comandante prepara gli aspiranti e poi li valuta. I valori della biblioteca. Firenze da Disneyland al Circuito di Maranello. Conventino. Area di sosta per navette turistiche in piazza Francesco Ferrucci. Conferma e potenziamento del presidio socio sanitario di Santa Rosa. Quando le grandi innovazioni nella comunicazione si fondono con collaudate pratiche borboniche. Esecutori dei servizi educativi comunali per supplenze brevi. Servizio pubblico di trasporto in orario notturno. Bypass Ugnano-Mantignano: a quando la realizzazione della seconda tratta?. Piano delle aree ambulanti. Rally Via Caccini.

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità dei consiglieri comunali si procederà con quattro delibere. Del presidente del Consiglio comunale Andrea Ceccarelli su reintegro membro effettivo Commissione elettorale. A seguire la delibera dell'assessore al Bilancio Lorenzo Perra per l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Delibera dei consiglieri di Firenze riparte a sinistra Tommaso Grassi, Giacomo Trombi e Donella Verdi sull'affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate del Comune di Firenze all'agenzia delle entrate. Infine delibera dell'assessore al Bilancio Lorenzo Perra per l'approvazione del nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.

Iscritte anche ventiquattro interrogazioni, otto ordini del giorno, trentotto mozioni e venti risoluzioni.

Le sedute si possono seguire in diretta video sul canale Youtube del Consiglio Comunale di Firenze.

A questo link il programma dei lavori all'ordine del giorno.