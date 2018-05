Quali politiche di coesione in Europa? Domani a Firenze il dialogo con i cittadini

Gio, 10/05/2018 - 10:08 — La redazione

"Quale futuro per la politica di coesione dopo il 2020?": è questo il tema del dialogo con i cittadini, le imprese, le università e tutti i beneficiari delle politiche di coesione, che si terrà domani, venerdì 11 maggio, dalle 15 alle 17 al Teatro della Compagnia, in via Cavour 50r a Firenze.

Organizzata dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Comitato europeo delle Regioni (CdR) e con la Commissione europea (CE), l'iniziativa ha l'obiettivo di sottolineare l'importanza dei fondi europei in un momento in cui l'Europa è messa in discussione e possibili tagli al bilancio Ue sono invocati da molti Stati membri.

Al dialogo parteciperanno il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, i presidente del Comitato europeo delle Regioni, Karl-Heinz Lambertz e la commissaria europea per la politica regionale Corina Creţu.

Gli interventi dei quattro protagonisti, saranno moderati da Giuseppe Chiellino del Sole 24 ore, e intervallati dal dibattito con il pubblico. La fine dei lavori è prevista alle 17.