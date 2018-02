Conad Tirreno e Trisomia 21: nuova partnership a favore della solidarietà

Gio, 22/02/2018 - 19:37 — La redazione

Si chiama Pandoro di Trisomia ed è l’importante progetto solidarietà nato dalla collaborazione fra Conad del Tirreno e l’Associazione Trisomia 21 onlus associazione di promozione sociale che si occupa di persone con Sindrome di Down o disabilità intellettiva genetica e delle loro famiglie.

In occasione delle festività natalizie i clienti di Conad del Tirreno dei punti vendita della Toscana hanno potuto acquistare con una donazione minima di 8 euro i Pandori di Trisomia da 1 kg, confezionati e realizzati appositamente da Maina. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 27 mila euro, somma che viene oggi devoluta per intero all’associazione e contribuirà al sostegno delle attività riabilitative sanitarie e di potenziamento cognitivo che vengono svolte all’interno del suo Centro per lo sviluppo abilitativo delle persone con Sindrome di Down.

L’importo di 27 mila euro è stato consegnato questa mattina presso la sede della l’Associazione Trisomia 21 onlus a Firenze alla presenza di Antonella Falugiani presidente dell’associazione, Alessandro Bacciotti, direttore commerciale Conad del Tirreno, Massimo Ciucchi, responsabile rete Toscana Conad del Tirreno e dei Soci imprenditori Conad del capoluogo toscano, insieme ai tanti amici e sostenitori della onlus.

“Siamo enormemente grati a Conad del Tirreno per aver creduto nei nostri ragazzi e per aver realizzato questo bellissimo progetto.” – commenta la Presidente dell’associazione Trisomia 21, Antonella Falugiani. “Oltre alla riuscita dell’evento in termini economici per noi è stata molto importante la visibilità che questa grande azienda ci ha offerto. Sicuramente il vedere le immagini dei nostri ragazzi nei vari punti vendita, ha contribuito a combattere quella paura che inizialmente l’approccio alla diversità comporta. Riteniamo il vostro supporto uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa, che ci trova quotidianamente in prima linea a combattere, ancora oggi, pregiudizi inaccettabili e barriere che limitano la vera inclusione sociale. Grazie quindi a Conad e ai suoi clienti, perché senza di voi, senza la vostra disponibilità, la vostra cortesia, il vostro sorriso, questa iniziativa non sarebbe riuscita; per questo spero rimanga nei vostri cuori il sincero e caloroso abbraccio di tutti i noi! È stata un’iniziativa veramente stupenda!”.

“Da tempo conosciamo e apprezziamo l’impegno e la competenza che Trisomia 21 mette a disposizione delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie, coniugando esperienza e professionalità con un grande spirito di solidarietà”, commenta l’amministratore delegato di Conad del Tirreno Ugo Baldi. “Con l’iniziativa del Pandoro di Trisomia abbiamo voluto contribuire concretamente a sostenere le attività mediche e sociali che l’associazione porta avanti con successo. Il Terzo Settore ha assunto il ruolo di pilastro fondante della nostra società, punto di riferimento per famiglie e istituzioni: per questa ragione avvertiamo con sempre maggiore forza la necessità di sostenerlo con molteplici iniziative. Un dovere per chi, come Conad del Tirreno è parte integrante del territorio in cui opera e pone grande attenzione alle esigenze delle sue comunità. Questo intervento vuole essere un contributo e un sostegno ai valori e alla cultura che permeano la nostra comunità”.

Trisomia 21 onlus è una associazione che ha lo scopo di favorire il miglior sviluppo possibile delle persone con Sindrome di Down e la loro integrazione all’interno della società. Nel 2009 ha inaugurato a Firenze il Centro per lo sviluppo abilitativo delle persone con Sindrome di Down o altro handicap intellettivo, riconosciuto dalla Regione Toscana come centro riabilitativo sanitario. Attraverso i servizi offerti sia in ambito sanitario che assistenziale l’associazione offre ai suoi assistiti e alle loro famiglie un supporto sanitario e sociale durante tutto il processo evolutivo dei soggetti coinvolti, dalla nascita all’inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro. I servizi e le attività che il centro mette a disposizione si possono raggruppare in 4 aree di intervento: area riabilitativa sanitaria, area abilitativa sociale, area tempo libero e sport e area per la vita indipendente. Nella convinzione che le persone con sindrome di Down o altro handicap assimilabile possono essere inserite ed integrate nella società, purché trattate correttamente sin dalla più tenera età.

"Oggi - commenta l'Assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro su Facebook - grazie al grande cuore di Conad del Tirreno con il progetto 'Pandoro solidale di Trisomia' sono stati donati 27.000 euro all’Associazione Trisomia21, una realtà importante del nostro territorio che sta portando avanti progetti rivolti all’autonomia e allo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi come obbiettivi principali. Queste - conclude Funaro - sono le realtà del nostro territorio che ci rendono orgogliosi; questa è la Firenze solidale che amiamo".