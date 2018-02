Meteo: prosegue in Toscana allerta ghiaccio, domani possibili nevicate fino in pianura

Mar, 27/02/2018 - 11:50 — La redazione

Continua l'ondata di freddo che da domenica sera ha provocato un brusco calo delle temperature. Sulla Toscana le previsioni del Centro Funzionale regionale prevedono per oggi aria fredda, ma senza fenomeni di rilievo.

Domani, mercoledì, graduale aumento delle nubi e possibili deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa.

NEVE: fino alla sera di oggi, martedì, possibilità di deboli nevicate sulle zone appenniniche orientali (R2, R1 e T). Attesi accumuli non significativi.

Dalla tarda sera di domani, mercoledì, deboli nevicate fino a quote di pianura a partire dalle zone costiere, in estensione nel corso della notte a gran parte del territorio regionale.

GHIACCIO: nella giornata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì, probabile formazione di ghiaccio sulle zone interessate dalle nevicate dei giorni scorsi (settori appenninici e zone centro meridionali).