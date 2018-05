Il 19-5 "Florence Walking by night": camminata notturna condotta da Milena Megli

La terza edizione del Florence Walking by night, la camminata condotta da Milena Megli, campionessa mondiale master di marcia si terrà sabato 19 maggio 2018 con partenza alle ore 21,00 da “Le Murate” in piazza Madonna della Neve.

Una camminata notturna, di 5 chilometri, aperta a tutti all’insegna del movimento e della solidarietà.

“Milena Megli ha creato un grande movimento sportivo. Ricordo con impressione la prima edizione del walking – ha spiegato l’assessore allo sport Andrea Vannucci – e le tantissime persone che parteciparono. Segno di una manifestazione indovinata. Sono convinto che anche quest'anno sarà molto partecipata, perché si svolge di notte e perché il percorso si snoda nel centro storico di Firenze. Sono felice che quest'anno siano coinvolte il movimento delle Florence Dragon Lady e sono convinto che sabato vivremo una bella serata di sport e solidarietà”.

“Milena Megli rimane una grande sportiva ma dimostra sempre anche un grande spessore umano. Anche quest'anno la Florence Walking by night si lega ad un importante progetto che coinvolge le donne in rosa, le Dragon Lady. Lo sport – ha aggiunto la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – può dare tanti messaggi sociali ed umani in maniera semplice e diretta ed ha la capacità di tenere insieme valori per tutti. Il walking ha avuto grande successo e coinvolgerà le Dragon Lady che, a luglio, avranno anche il Festival internazionale”.

L’obiettivo della Florence Walking by night, patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, e organizzata in collaborazione con Csen Toscana (Centro sportivo educativo nazionale), è promuovere corretti stili di vita, camminare per il gusto di stare bene circondati da bellezze di inestimabile valore culturale a sostegno di un importante fine sociale.

Il ricavato delle iscrizioni andrà devoluto alle "Florence Dragon Lady".

La corsa si snoda lungo 5 chilometri nel cuore del centro storico fiorentino. Questo il percorso: le Murate – piazza Madonna della Neve, via Ghibellina, piazza Piave, Lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, ponte San Niccolò, Lungarno Benvenuto Cellini, piazza Poggio, Lungarno Serristori, ponte alle Grazie, via dei Benci, piazza Santa Croce, via dell'Anguillara, piazza San Firenze, via dei Leoni, via della Ninna, piazza della Signoria, via dei Calzaiuoli, piazza del Duomo, piazza San Giovanni, via del Proconsolo, via Ghibellina, piazza Madonna della Neve.

All'arrivo è previsto un ricco ristoro offerto dalla Cooperativa di Legnaia e Ristorante Le Carceri.

Milena Megli che già insegna il walking, una camminata in cui vengono impegnati il 90% dei muscoli del nostro corpo compresi quelli del tronco, delle spalle e delle braccia, sarà a disposizione dei partecipanti per insegnare la corretta tecnica che tonifica e rafforza la muscolatura. (s.spa.)

Iscrizioni in loco prima della partenza della camminata: 5 euro per solo ristoro, 10 euro con maglietta dell'evento per i primi 700 iscritti.

Per informazioni: walking.milena@libero.it o www.walkingmilena.it