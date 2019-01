Ligabue porta Start tour 2019 allo stadio Franchi di Firenze

Ven, 25/01/2019 - 14:12 — La redazione

Un altro grande nome si aggiunge agli appuntamenti estivi a Firenze, Luciano Ligabue sarà allo Stadio Artemio Franchi con "Start Tour 2019" il 25 giugno 2019.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario.

Dalle ore 11.00 di lunedì 28 gennaio, invece, acquistabili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio nei punti vendita del Circuito Box Office Toscana.