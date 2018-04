Lunedì 9 aprile apre la stagione 2018 di Toscana Classica

Gio, 05/04/2018 - 09:21 — La redazione

Evento

Un ensemble nato dal "desiderio ardente" di suonare che riunisce giovani dai 14 ai 25 anni, allievi o ex allievi del Conservatorio Cherubini di Firenze e della Scuola di Musica di Fiesole.

E’ l’Orchestra Cupiditas a inaugurare la stagione 2018 di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti e realtà musicali operanti in Italia e non solo.

Appuntamento lunedì 9 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio (ore 21 - biglietti 20/15 euro – sconti e promozioni per i titolari della Firenze Card – prevendite www.boxol.it e nei giorni dei concerti presso lo stesso Auditorium).

L’Orchestra Cupiditas è diretta da Pietro Mazzetti, percussionista e giovane studente di direzione d’orchestra. A impreziosire la serata è la presenza di Antonio Sicoli, trombonista già in forza all’Orchestra Rai, all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro dell’Opera di Roma oltre che apprezzatissimo docente e ricercatore.

A esaltare le sue doti è il “Concerto per trombone e orchestra” di Launy Grøndahl, mentre ad aprire l’appuntamento sono due pagine schubertiane, l’ouverture dall’opera teatrale “Die Zauberharfe” e la celebre sinfonia “Incompiuta”.

La stagione 2018 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze.

Biglietto intero 20 euro. Biglietto ridotto a 15 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due).

I biglietti sono disponibili in prevendita attraverso il circuito Box Office (www.boxol.it tel 055.210804). Servizio prevendite anche presso le sedi degli spettacoli nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 340.3944830 - www.toscanaclassica.com.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – La 19esima stagione di Toscana Classica propone 28 serate da aprile a ottobre 2017. Tra gli ospiti i cornisti Luca Benucci e Maria Lourenco Pinheiro, il contrabbassista Alberto Bocini, il clavicembalista Ivan Velikanov e il violista Augusto Vismara. Oltre che all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sede principale della rassegna, i concerti si svolgeranno nel Cortile del Palazzo Medici Riccardi, nel Museo di Orsanmichele e nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce, sempre a Firenze.

TOSCANA CLASSICA - Riconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35, Toscana Classica ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti neo diplomati/neo laureati, uno sbocco professionale, realizzando produzioni di livello con il coinvolgimento di istituzioni di prestigio. L’Orchestra di Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, diplomati sia in Italia che all’estero. Dal 1999 ha all’attivo oltre 450 concerti. Dal 2015 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riconoscendone i meriti, l’ha inserita tra le orchestre di Produzione Musicale Giovanili.

Domenica 15 e lunedì 16 aprile 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore MARCO ALIBRANDO

Pianoforte solista MARCO VINCENZI

Violoncello solista GIOVANNI INGLESE

A. Gerratana - Hyperion prima eseczuione assoluta

F. J. Haydn - Concerto per violoncello e orchestra n ° in Re maggiore (20’)

W. A. Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore KV414 (24’)

F. J. Haydn - Sinfonia n°6 “Il Mattino” (24’)



Domenica 6 e lunedì 7 maggio 2018 – ore 21

Cenacolo della Basilica di Santa Croce – Piazza di Santa Croce, 16 - Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore e Corno solista LUCA BENUCCI

Corno solista: MARIA LOURENCO PINHEIRO

W. A. Mozart - Concerto per corno n°4 in Eb maggiore KV495

A. Piazzolla - Oblivion

A. Marcello - Adagio dal concerto per oboe

W. A. Mozart - Sinfonia n. 28 KV200



Domenica 20 maggio 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

DUO STEVAN NEMANJA

Pianoforte STEVAN SPALEVIĆ, NEMANJA EGERIĆ

con la partecipazione di

Samuel Baldi, Pietro Mazzetti percussioni

Béla Bartók - Sonata per due pianoforti e percussioni, Sz. 110, BB 115

Maurice Ravel / Peter Sadlo - Ma mère l'Oye for Two Pianos and Percussion

Maurice Ravel / Peter Sadlo - Rapsodie espagnole for two pianos and percussion



Lunedì 21 maggio 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

DATURA BRASS

Tromba AURELIO CORDA, TOBIA GUERRI

Corno TOMMASO BEMPORAD

Trombone ALESSANDRO SESTINI

Trombone basso ERIK PIGNOTTI

Anonimo - Die Bankelsagerlieder

G. Gabrieli - Canzona 1 a 5

G. Gabrieli - Canzona per sonare n. 2

J.S. Bach - Corale

E- Grieg - Last Spring

C. Velasquez - Besame Mucho

A. Piazzolla - Oblivion

E. Morricone - Cinema Paradiso

J. Barry/M. Norman - James Bond Trilogy

S. Verhelst - Song for Japan

Lunedì 4 giugno 2018 - ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA CUPIDITAS

Direttore: PIETRO MAZZETTI

Clarinetto GIOVANNI RICCUCCI

W.A. Mozart - Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, K. 622

L.V. Beethoven - Sinfonia n. 7 in La maggiore



Domenica 10 giugno 2018 - ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

JAZZ ENSEMBLE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

Classe ANOTONINO SIRINGO

Programma da definire

Domenica 17 e lunedì 18 giugno 2018 – ore 21

Museo di Orsanmichele - via dei Calzaiuoli – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore e contrabbasso solista ALBERTO BOCINI

J. B. Vanhal -Concerto per contrabbasso e orchestra in re maggiore

S. Koussevitzky - Concerto per contrabbasso e orchestra in fa diesis minore

G. Bottesini - Concerto per contrabbasso e archi in si minore

A. Bocini - Concerto per contrabbasso e orchestra



Giovedì 28 e venerdì 29 giugno 2018 – ore 21

Cortile del Palazzo Medici Riccardi - via Cavour, 3 - Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore ANDREA MURA

Oboe NICOLA PATRUSSI

F. Schubert - Ouverture in do minore D.8

W. A. Mozart - Concerto per oboe e orchestra in do maggiore KV314

F. J. Haydn - Sinfonia n. 22 “Il Filosofo’’

Domenica 1 luglio – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

DUO CASINI FUOCHI

Clarinetto ALESSANDRO CASINI

Pianoforte MARLENE FUOCHI

J. Brahms - Sonata n. 2 per clarinetto e pianoforte op. 120

R. Schumann - Tre Romanze op. 94

C. Debussy - Premiere rhapsodie

S. Strufaldi - Dance of the little lights



Lunedì 2 luglio 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

SIENA PERCUSSION GROUP

Percussioni Federico Poli, Marco Farruggia, Iacopo Rossi. Davide Montagnoli

Steve Reich - Mallet Quartet

Nebojsa Zivkovic - Trio per uno

Minoru Miki - Marimba Spiritual



Domenica 8 luglio – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

DUOROBOROS

Violoncello e voce DAGMAR BATHMANN

Vibrafono OMAR CECCHI

C. Saint-Saëns - Le cygne

J.S. Bach - Corale BWV 147

Erik Satie - Gymnopédie 1

J.S. Bach - Schliesse mein Herze, BWV 248

V. Vlavilov - Canzona

J. Halvorsen - Passacaglia

E. Satie - Gymnopédie 2

G.F. Händel - Ombra mai fu

J.S. Bach - Preludio e fuga, BWV 855

J.S. Bach - Jesus ist ein guter Hirt, BWV 85

H. Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n. 5

E. Satie - Gympnopédie 3

G.F. Händel - Lascia ch'io pianga

F. Schubert - Ave Maria



Lunedì 9 luglio 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

QUINTETTO ORCHESTRA CUPIDITAS

Violino EMANUELE BRILLI, ANNA GIORIA

Viola FRANCESCO ZECCHI

Violoncello GIORGIO MARINO

Clarinetto IACOPO CAROSELLA

W. A. Mozart - Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K. 581

J. Brahms - Quintetto per clarinetto e archi in Si minore op. 115



Lunedì 23 e martedì 24 luglio 2018 – ore 21

Cortile del Palazzo Medici Riccardi

Via Cavour, 3 - Firenze

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Violini Daria Nechaeva, Emanuele Brilli, Neri Nencini, Aurora Landucci

Violoncello Stefano Aiolli

Fagotto Riccardo Rinaldi

Viola Marco Gallina

Tromba Raffaele Chieli

Clarinetto Francesco Darmanin

A. Vivaldi - Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo, op. 3 n. 10, RV 580

S. Mercadante - Concerto per clarinetto e orchestra

A. Vivaldi - Concerto per fagotto, archi e cembalo n.4 in do maggiore RV474

G. P. Telemann - Concerto per viola e archi in sol maggiore TWV51:G9

G. P. Telemann - Concerto per tromba, archi e cembalo in re maggiore TWV51:D7



Domenica 2 e lunedì 3 settembre 2018 – ore 21

Cenacolo di Santa Croce – Piazza S. Croce 16 - Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore e clavicembalo IVAN VELIKANOV

Viola solista AUGUSTO VISMARA

A. Rolla - Concertino per viola e archi in mi bemolle maggiore BI328

G. F. Händel - Water Music HWV 348-349-350



Domenica 7 e lunedì 8 Ottobre 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore ZOE ZENIODI

Violoncello LEONARDO ASCIONE

G. Rossini - Une Larme

L. Boccherini - Concerto per violoncello e orchestra in si bemolle maggiore

Elgar - Serenata per archi

W.A. Mozart - Divertimento in fa maggiore KV247



Domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Corni solisti: Dario Venghi, Stefano Berluti, Gianni Calonaci, Andrea Mugnaini

F. Mendelsson - Le Ebridi

R. Schumann - Konzerstuck per 4 corni e orchestra

L.V. Beethoven - Sinfonia n.5



Martedì 30 ottobre 2018 – ore 21

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze

ORCHESTRA CUPIDITAS

Direttore PIETRO MAZZETTI

Pianoforte ANTONINO SIRINGO

G. Gershwin - Rapsodia in blu

A. Dvorák - Sinfonia dal Nuovo Mondo

