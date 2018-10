Intervento urgente Publiacqua, si prolunga il cantiere in via delle Panche

Gio, 25/10/2018 - 12:08 — La redazione

A Firenze inizieranno oggi alle 13 i lavori urgenti di Publiacqua in via delle Panche all’altezza del numero civico 68.

Si tratta della riparazione di una perdita scoperta durante l’intervento di Toscana Energia per un allaccio in corso in questi giorni. Gli addetti di Publiacqua lavoreranno sullo stesso cantiere con attraversamento della sede stradale in due fasi e conseguente restringimento di carreggiata. I lavori dovrebbero durare 3/4 giorni.