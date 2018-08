Edmilson è viola. Oggi ripresa degli allenamenti in vista della Samp

Lun, 13/08/2018 - 10:20 — La redazione

Ieri il centrocampista di origini portoghesi Edmilson Fernandes, dopo le visite di rito, ha firmato il suo nuovo contratto con la Fiorentina. Il ventiduenne arriva in prestito oneroso dal West Ham (per circa 900.000 euro) ed il diritto di riscatto per 8 milioni di euro.

Da oggi Edimilson inizierà ad allenarsi agli ordini di Pioli insieme al resto dei compagni che ieri, dopo l'amichevole in Germania con lo Schalke 04 persa dai viola per 3 a 0, hanno usufruito di un giorno di riposo.

Domenica prossima, 19 agosto, prima gara del Campionato 2018-19: alle 20:30 i gigliati saranno impegnati a Genova contro la Sampdoria.

Chievo Verona – Juventus e Lazio – Napoli gli anticipi di sabato 18.