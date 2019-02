Rugby: due giocatori di Toscana Aeroporti I Medicei in Azzurro

Ven, 15/02/2019 - 16:19 — La redazione

Sono ben due i giocatori di Toscana Aeroporti I Medicei chiamati a vestire la maglia Azzurra della Nazionale in questi giorni.

Il centro Gino Neil Lupini è stato convocato dal responsabile tecnico della Selezione Italiana Sevens maschile Andy Vilk tra i 18 giocatori al raduno di Napoli in programma dal 18 al 21 febbraio.

Gli Azzurri saranno impegnati in uno Stage Internazionale con Inghilterra, Francia e Germania in vista dell’inizio dell’attività internazionale sia per i grand Prix che per i tornei al di fuori del calendario di Rugby Europe.

Conferma anche per il giovane terza linea biancoargentorosso Andrea Chianucci, fresco di esordio da titolare nel match con il Galles; Chianucci è stato convocato dal responsabile tecnico della Nazionale Under 20 Fabio Roselli per il raduno di Rieti, programmato dal 17 febbraio prossimo a Rieti, in preparazione al terzo match del 6 Nazioni con l’Irlanda di venerdì 22 febbraio.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sull’account Facebook, sull’app e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby.