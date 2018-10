Ti ubriachi e stai male? Allora ti paghi l'ambulanza. La proposta di Marcheschi (FdI)

Mer, 31/10/2018 - 15:20 — La redazione

Ti ubriachi e stai male? Allora ti paghi l'ambulanza. E' questa la proposta di legge del consigliere regionale della Toscana Paolo Marcheschi (FdI) presentata stamani negli uffici del gruppo a Palazzo Panciatichi. Marcheschi chiede di per far pagare il ticket a chi arriva al pronto soccorso in ambulanza sbronzo e non in uno stato di coma etilico.

"Bisogna prendere atto che non è più un'emergenza, ma un problema cronico - sostiene Marcheschi - l'abuso dell'alcol, soprattutto in fasce d'età giovanissime è una consuetudine", spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, ricordando l'ultimo rapporto Eurispes, secondo cui è in aumento la tendenza al 'binge drinking', le abbuffate di bevande alcoliche, e i dati di accesso pronto soccorso di Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze.

La proposta di Marcheschi prevede in effetti anche una campagna di comunicazione e di informazione indirizzata a famiglie e ragazzi per segnalare i problemi connessi alla salute e alla sicurezza.

"Spesso, in effetti, gli operatori del pronto soccorso non sono solo sottoposti a stress - aggiunge il consigliere regionale - ma vengono anche aggrediti. Vediamo questa coda di ubriachi il sabato sera che arrivano in ambulanza e molte volte molestano tutti".