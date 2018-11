Teatro di Rifredi: il programma della stagione 2018 - 2019

Dom, 11/11/2018 - 19:16 — La redazione

Evento luogo: Teatro di Rifredi via Vittorio Emanuele II, 303 - 50134 Firenze tel. 055/422.03.61

Di seguito il cartellone col programma per la stagione 2018 - 2019 del Teatro di Rifredi:

da martedì 30 ottobre a domenica 11 novembre (SECONDA REPLICA STRAORDINARIA LUN. 12 NOV)

(feriali e 1° novembre ore 21 – domeniche ore 16:30 – lunedì 5 riposo)

Tedavi ‘98

BRUNA È LA NOTTE

uno spettacolo di Alessandro Riccio

con Alessandro Riccio e Alberto Becucci

costumi Daniela Ortolani | trucco Danilo Carignola per Creafx

spettacolo a posti limitati

da giovedì 15 a domenica 25 novembre

(feriali ore 21 – domeniche ore 16:30 – lunedì 19 riposo)

Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

LA BASTARDA DI ISTANBUL

dall'omonimo romanzo di Elif Shafak

traduzione di Laura Prandino-ed. Rizzoli

riduzione e regia Angelo Savelli

con Serra Yilmaz, Valentina Chico, Riccardo Naldini, Monica Bauco,

Marcella Ermini, Fiorella Sciarretta, Diletta Oculisti, Elisa Vitiello

videoscenografie Giuseppe Ragazzini

costumi Serena Sarti | luci Alfredo Piras | elementi scenici Tuttascena

Premio Persefone 2016 come miglior spettacolo teatrale

e Serra Yilmaz come migliore interprete femminile

venerdì 30 novembre e sabato 1° dicembre ore 21

Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello

IL LAGO DEI CIGNI

regia e coreografia Loris Petrillo

musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

interpreti danzatori: Boris Desplan, Lorenzo Di Rocco, Gioia Martinelli, Gianmarco Martini Zani, Stefania Menestrina, Giulia Orlando, Marco Pergallini, Jennifer Rosati, Gabriele Vernich.

maître de ballet Bruno Milo | consulenza drammaturgica Massimiliano Burini

costumi Santi Rinciari | light designer Gabriele Termine

Domenica, famiglie a teatro

domenica 2 dicembre ore 16:30

Il Paracadute di Icaro

CHI HA PAURA DEI MOSTRI?

ideazione e direzione Marta Checchi

creazione Il Paracadute di Icaro

musiche composte ed eseguite dal vivo da Giovanni Pontoni

da venerdì 7 a domenica 9 dicembre

(feriali ore 21– festivo 8 dicembre ore 16:30 e ore 21– domenica ore 16:30)

Les Objets Volants (Francia)

POPCORN

scritto e interpretato da Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier

drammaturgia Marie Yan

regia Denis Paumier

scene e luci Jonathan Lardillier

sabato 15 dicembre ore 21

Proxima Res

ANTROPOLAROID

di e con Tindaro Granata

suoni e luci Cristiano Cramerotti

da venerdì 28 a lunedì 31 dicembre

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30 – 31 dicembre ore 22 spettacolo con brindisi)

Yllana (Spagna)

CHEFS

con Susana Cortés, Antonio de la Fuente, César Maroto, Rubén Hernández

scenografia Anna Tusell | costumi Gabriela Salaverri

luci Diego, Domínguez, Iván González | suono Iván González

da giovedì 3 a domenica 6 e da giovedì 10 a domenica 13 gennaio

(feriali ore 21 – domeniche ore 16:30)

Produzione Teatrodante Carlo Monni

LA BRISCOLA IN CINQUE

di Angelo Savelli

tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio

regia di Andrea Bruno Savelli

con Sergio Forconi, Giovanna Brilli, Andrea Bruno Savelli, Raul Bulgherini,

Diego Conforti, Luca Corsi, Amerigo Fontani, Elisa Vitiello

venerdì 18 e sabato 19 gennaio ore 21

Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello

OTELLO

regia, coreografia e costumi Arianna Benedetti

musiche Giuseppe Verdi, Massimo Buffetti

interpreti danzatori: Boris Desplan, Lorenzo Di Rocco, Roberto Doveri, Gianmarco Martini Zani, Chiara Mocci, Giulia Orlando, Jennifer Rosati, Gabriele Vernich.

maître de ballet Bruno Milo | consulenza drammaturgica Edoardo Bacchelli

light designer Carlo Cerri | direzione tecnica Gabriele Termine

Domenica, famiglie a teatro

domenica 20 gennaio ore 16:30

Il Paracadute di Icaro

GIABÙ

regia drammaturgia e coreografie Eleonora Venturi

con Pierluca Rotolo e Eleonora Venturi

video-animazioni, musiche composte ed eseguite dal vivo da Edoardo Dinelli

da martedì 22 a domenca 27 gennaio

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30)

Tedavi ‘98

SERRATURE

uno spettacolo scritto e diretto da Alessandro Riccio

con Alessandro Riccio, Amerigo Fontani, Vania Rotondi, Piera Dabizzi,

Francesco Gabbrielli, Marco Santi

luci Lorenzo Girolami | costumi Daniela Ortolani

da giovedì 31 gennaio a sabato 2 febbraio ore 21

Produzione Teatrodante Carlo Monni

in coproduzione con Todi Festival 2018

MARATONA DI NEW YORK

edizione speciale di Edoardo Erba

regia Andrea Bruno Savelli

con Fiona May e Luisa Cattaneo

scene Michele Ricciarini | light design Alessandro Ruggiero

Domenica, famiglie a teatro

domenica 3 febbraio ore 16:30

Il Paracadute di Icaro

CHE NOIA LA MUSICA CLASSICA!

ideazione e direzione Giovanni Pontoni e Edoardo Dinelli

con Pierluca Rotolo e Ettore Marrani

musiche eseguite dal vivo da l’Orchestra da Favola de Il Paracadute di Icaro

da venerdì 8 a domenica 10 febbraio

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30)

per la prima volta in Italia in esclusiva

Plexus Polaire (Francia / Norvegia)

CENERI (Cendres)

regia Yngvild Aspeli

collaborazione alla regia Paola Rizza

attori marionettisti Viktor Lukawski, Aitor Sanz Juanes (in alternanza con Alice Chéné)

e Andreu Martinez Costa

marionette Polina Borisova, Sébastien Puech, Yngvild Aspeli, Carole Allemand, Sophie Coëffic

costumi Sylvia Denais | scenografia Charlotte Maurel, Gunhild Mathea Olaussen

suono Guro Skumsnes Moe in collaborazione con Ane Marthe Sørlien Holen

luci Xavier Lescat (creazione originale David Farine) | video David Lejard-Ruffet

venerdì 15 febbraio ore 21

inQuanto teatro

STORTO

di Andrea Falcone e Matilde Piran

regia di Giacomo Bogani

con Davide Arena, Elisa Vitiello

illustrazioni Mattia Vegni | disegno luci e tecnica Monica Bosso

Vincitore Premio Scenario infanzia 2018

da venerdì 22 a domenica 24 febbraio

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30)

Associazione Culturale LaQ-Prod

in collaborazione con Pupi e Fresedde Teatro di Rifredi

e con Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello/Festival Inequilibrio

INFANZIA FELICE

una fiaba per adulti

di e con Antonella Questa

coreografie e messa in scena Magali B – Cie Madeleine&Alfred

disegno luci e scenografia Daniele Passeri | costumi Sara Navalesi

venerdì 1° e sabato 2 marzo ore 21

prima nazionale

nuovo teatro Sanità

NERIUM PARK

di Josep Maria Miró

regia Mario Gelardi

con Chiara Baffi, Alessandro Palladino

scenografia Luigi Ferrigno | costumi Alessandra Gaudioso | musiche Tommy Grieco

da giovedì 7 a sabato 9 marzo ore 21

Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

IMMACOLATA CONCEZIONE

una creazione Vuccirìa Teatro

drammaturgia e regia Joele Anastasi

con Federica Carruba Toscano, Alessandro Lui, Enrico Sortino, Joele Anastasi, Ivano Picciallo

da un’idea di Federica Carruba Toscano

scene e costumi Giulio Villaggio | light designer Martin Palma

musica originale “scurannu agghiunnannu” Davide Paciolla

Domenica, famiglie a teatro

domenica 10 marzo ore 16:30

Teatrodante Carlo Monni e Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

FAVOLE AL TELEFONO

testi Gianni Rodari

riduzione, adattamento e regia Andrea Bruno Savelli

con Diletta Oculisti e Giacomo Bogani

musiche inedite eseguite dal vivo da Fiesole Music Ensemble

light design Alessandro Ruggiero

da giovedì 14 a sabato 16 marzo ore 21

Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro

COUS COUS KLAN

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

con Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros,

Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi | voce fuori campo Andrea Di Casa

scene Maria Spazzi | costumi Erika Carretta | musiche originali Massimiliano Setti

Domenica, famiglie a teatro

domenica 17 marzo ore 16:30

Il Paracadute di Icaro

E TU DI CHE FAMIGLIA SEI?

regia e drammaturgia Pierluca Rotolo

musiche composte da Edoardo Dinelli

video-animazioni Giuseppe Catalanotto

scenografie Piero Mazzoni

musiche eseguite dal vivo da Edoardo Dinelli, Camilla Iannice e Matteo Milli

da martedì 19 a giovedì 21 marzo ore 21

La Macchina del Suono

LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI (in versione abbreviata)

di Adam Long, Jess Winfield e Daniel Singer

traduzione di Andrea Buzzi

uno spettacolo interpretato e diretto da

Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti

da giovedì 28 a domenica 31 marzo

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30)

Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

ANIMALESSE

storie di animali in prosa, in poesia, in musica

dirette e raccontate da Lucia Poli

accompagnate all’organetto da Rita Tumminia

illustrate da Giuseppe Ragazzini

giovedì 4 e venerdì 5 aprile ore 21

LuganoInScena

in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Carcano, Centro d’Arte Contemporanea di Milano

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

adattamento e traduzione Angela Demattè

regia Andrea Chiodi

con Angelo Di Genio, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Igor Horvat, Christian La Rosa,

Walter Rizzuto, Rocco Schira e Massimiliano Zampetti

scene Matteo Patrucco | costumi Ilaria Ariemme

musiche originali Zeno Gabaglio | disegno luci Marco Grisa

Domenica, famiglie a teatro

domenica 7 aprile ore 16:30

Il Paracadute di Icaro

LA FABBRICA DEI SOGNI

regia Vincenzo Calenzo

coreografie Marta Checchi | drammaturgia Pierluca Rotolo

scenografie Piero Mazzoni | musiche Edoardo Dinelli

eseguite dal vivo da Giovanni Pontoni

da martedì 9 a giovedì 11 aprile ore 21

Arca Azzurra Teatro

BENVENUTI IN CASA GORI

di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti

diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti

da venerdì 12 a domenica 14 aprile

(feriali ore 21 – domenica ore 16:30)

Arca Azzurra Teatro

CHI È DI SCENA

scritto e diretto da Alessandro Benvenuti

con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti

costumi Giuliana Colzi | luci Paolo Pollo Rodighiero

musiche Vanni Cassori | arredi di scena Lucia Socci

da martedì 16 a venerdì 19 aprile ore 21

Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

in coproduzione con Uthopia e Armunia Residenze Castiglioncello/Festival Inequilibrio

L’OSPITE -una questione privata-

di Oscar De Summa

regia Ciro Masella

con Ciro Masella e Aleksandros Memetaj

spettacolo a posti limitati

da mercoledì 24 a sabato 27 aprile ore 21

Fondazione Teatro della Toscana

STORIA D’AMORE E DI CALCIO

uno spettacolo di e con Michele Santeramo

regia cortometraggi Vito Palmieri

musiche originali Sergio Altamura

progetto video Orlando Bolognesi

montaggio corti Paolo Marzoni | assistente al montaggio Clara Pellizzi

spettacolo a posti limitati

in luogo e data da definire

Prima assoluta in esclusiva per l'Italia

Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

TEBAS LAND (Nella terra di Tebe)

di Sergio Blanco

traduzione e regia di Angelo Savelli

con Ciro Masella e Samuele Picchi

in data da definire

Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

WALKING THÉRAPIE

psico-camminata urbana tra Rifredi e Scandicci

con Luca Avagliano e Gregory Eve

testo e regia di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni

traduzione di Angelo Savelli

concezione sonora e musiche di Maxime Glaude

PER INFORMAZIONI

055/422.03.61 - www.toscanateatro.it

PREZZI

Ingresso intero € 16,00 – ridotto € 14,00

Domeniche per famiglie ingresso intero € 10,00 – ridotto bambini € 8,00

“Prime a Rifredi” € 96,00 per 8 ingressi utilizzabili da soli o in compagnia, esclusivamente il primo giorno di rappresentazione degli spettacoli serali

“Gruppi a Rifredi” se pensi di venire in gruppo contatta il teatro.

Ingresso 31 dicembre (spettacolo con brindisi) intero € 40,00 – ridotto under 14 € 28,50

PREVENDITA

Teatro di Rifredi dal lunedì al sabato (ore 16:00 – 19:00) | biglietteria@toscanateatro.it

Punti Vendita nei Circuiti Online BoxOfficeToscana e Ticketone

on line www.boxofficetoscana.it - www.ticketone.it

