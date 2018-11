Nuova pista aeroporto di Firenze, Carrai: "È improcrastinabile". La Consulta "salva" la VIA

Gio, 15/11/2018 - 01:01 — La redazione

Lo afferma il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, in una nota di commento ai risultati della società che nei primi nove mesi dell'anno ha segnato un aumento del 3,3% di passeggeri

Per Carrai senza l’elevato numero di cancellazioni e dirottamenti registrati presso l’aeroporto di Firenze “il tasso di crescita dei passeggeri sarebbe cresciuto del 4,8% anziché del 3,3%”.

Risultati consolidati dei primi nove mesi del 2018:

- Ricavi totali: 101,2 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2017.

- Ricavi operativi: 86,5 milioni di euro, +4,8% rispetto ai primi nove mesi del 2017.

- EBITDA: 30,1 milioni di euro, +22% rispetto ai 24,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2017. L’incidenza sui ricavi operativi passa dal 29,9% al 34,9%. Al netto dei maggiori proventi straordinari registrati nei primi nove mesi del 2018, l’EBITDA adjusted 2 ammonta a 26,2 milioni di euro (+6,2%).

- Utile netto di periodo: 13,0 milioni di euro, in crescita del 24,5% rispetto ai 10,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017. Al netto dei suddetti proventi straordinari, il Risultato netto di periodo del Gruppo adjusted3 è pari a 10,3 milioni di euro rispetto ai 10,4 milioni di euro del 30 settembre 2017.

- Indebitamento finanziario netto: 36,9 milioni di euro rispetto ai 28,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017 e ai 28,9 milioni di euro al 30 settembre 2017. Rapporto Debt/Equity pari a 0,32.

Intanto, sempre ieri, la valutazione di impatto ambientale (VIA) per il masterplan della nuova pista dell'aeroporto di Firenze è stata “salvata” dalla Consulta. La Corte Costituzionale, con la sentenza 198/2018 depositata ieri, ha respinto il ricorso presentato da otto regioni (Valle d'Aosta, Friuli, Lombardia, Veneto, Sardegna, Abruzzo, Calabria, Puglia) e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano contro il decreto legislativo 104 del 16 giugno 2017 che consente un iter più celere anche per la richiesta di VIA dell'aeroporto di Peretola.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni. Solo due questioni su 31 che riguardano le province autonome di Bolzano e Trento hanno ricevuto dalla Corte Costituzionale l’illegittimità. (vedi sotto)

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;