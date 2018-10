Il Progetto ADA e la Toscana sul podio del premio

Lun, 15/10/2018 - 18:37 — La redazione

Un importante riconoscimento è stato assegnato, lo scorso 21 settembre, al Progetto Ada (acronimo di Adattamento Domestico per l'Autonomia personale), rilevante iniziativa promossa e finanziata dalla Regione Toscana al fine di ottimizzare l'accessibilità delle persone a ridotta abilità motoria nei propri ambienti quotidiani. Il premio, in sinergia con altri progetti internazionali, si è guadagnato una delle "Good practices 2017", promosse ed assegnate dall'International Design for All Foundation, grazie alla motivazione della giuria, composta da esperti italiani e stranieri, che ha rilevato il rispetto dei 4 criteri di eccellenza che erano alla base della selezione.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel Centro Culturale Bonnevoie della Città di Lussemburgo, all’interno di una conferenza dal titolo "Design for All & EureWelcome". Per la Regione Toscana, ha presenziato il Direttore del Centro Regionale per l'Accessibilità, anche conosciuto semplicemente come CRA, Andrea Valdré, un’associazione che, gestita dalla ATS Toscana Centro, si occupa non solo di garantire l’accessibilità, ma anche dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dello svolgimento delle procedure in genere legate alla disabilità e alla possibilità di accedere ai servizi.

Ma non finisce qui, perché, unitamente agli altri 12 progetti individuati nella Categoria "Spaces, products and services already in use", il Progetto ADA è ora in lizza anche per un altro riconoscimento, altrettanto importante e prestigioso, “l’International Design for All Award 2018", che premierà nuovamente le migliori "Good practices 2017".

ADA è un progetto che può essere identificato come un’indagine, effettuata dall'Unità di Ricerca Interdipartimentale Florence Accessibility Lab (FAL) dell'Università di Firenze, dietro commissione della Regione Toscana e dal suo settore Politiche di integrazione socio-sanitaria, coordinato dalla dottoressa Barbara Trambusti, amministrato proprio dal CRA. Ma qual è l’obiettivo? Non c’è dubbio che la finalità è quella di offrire a chi soffre di disabilità grave, (ma anche a chi presta loro assistenza e cura in ambito familiare), un'attività di vicinanza e consulenza, e, in alcuni casi, anche un contributo economico, per aumentare l'autonomia del vivere quotidiano all’interno della propria abitazione, attraverso specifici interventi progettuali, volti a migliorare gli spazi della casa, gli arredi, le attrezzature e gli impianti tecnologici e di automazione.

Diverse anche le aziende territoriali che, per la loro competenza, sono state coinvolte nel progetto fra cui, ovviamente, importanti aziende produttrici di dispositivi atti all’abbattimento delle barriere all’interno delle 4 mura domestiche, come una scala o una pendenza, spesso, purtroppo, il primo scoglio per una persona disabile. Fra queste, anche l'azienda fiorentina Archimede Montascale , con sede proprio nel capoluogo toscano, che presenta una decennale esperienza nel settore dei montascale e impianti elevatori in genere, come piattaforme a pedana o mini ascensori, ideali per disabili e anziani i quali, con l’utilizzo di tali sistemi, possono recuperare buona parte della propria libertà di movimenti, anche in completa autonomia.

Al progetto hanno partecipato 362 cittadini disabili, selezionati in collaborazione con le loro famiglie, unitamente a oltre 100 professionisti fra medici, assistenti sociali, sociologi, architetti, riabilitatori, esperti in tecnologie assistive e domotiche ed appartenenti al personale amministrativo di tre importanti Enti regionali, vale a dire la stessa Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di Architettura e Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Istituto di Scienza e Tecnologie per l'Informazione, di Pisa.