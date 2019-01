Nas chiudono ristorante cinese. Sequestrata carne

Ven, 25/01/2019 - 13:58 — La redazione

I carabinieri dei Nas di Firenze hanno chiueso un ristorante cines a Calenzano, dove sono stati sequestrati alimenti non a norma e si preparano piatti a base di pesce crudo in precarie condizioni igieniche.

In particolare sono stati trovati circa 15 kg di prodotti tra carne e vegetali privi delle informazioni sulla tracciabilità ed omesso di attuare le procedure del piano autocontrollo alimentare Haccp relativamente alla procedura di abbattimento del pesce crudo (procedimento indispensabile per distruggere le larve di parassiti potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, in particolare l'anisakis).

Per l'omessa attuazione delle procedure il dirigente della di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Asl Toscana Centro ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di preparazione alimenti a base di pesce crudo.

I militari hanno proceduto poi al sequestro sanitario di 9 confezioni da un kg ciascuno del prodotto alimentare denominato 'brodo granulare' di provenienza cinese, che sarà sottoposto ad analisi di laboratorio finalizzate a verificare l'eventuale presenza di ingredienti di origine animale, non dichiarati in etichetta.

Sono stati sequestrati 24 kg di alimenti per valore di circa 200 euro. La sanzione amministrativa elevata è stata di 3.500 euro.