Margherita Hack, Una stella infinita: al teatro Manzoni di Calenzano un omaggio alla fisica fiorentina

Mer, 24/01/2018 - 18:44 — Costanza Castiglioni

“Margherita Hack, una stella infinita” è l'omaggio e un divertito ricordo dell'originalità e simpatia dell'astrofisica toscana. Scritto e diretto da Ivana Ferri, lo spettacolo vede protagonista Laura Curino, ed andrà in scena sabato 27 gennaio al Teatro Manzoni di Calenzano, in prima regionale nell’ambito della nuova stagione del Teatro delle Donne.

Nella sua lunga vita, Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio astronomico, difeso la libertà della scienza, la laicità dello Stato e combattuto per la parità dei diritti ma allo stesso tempo ha saputo allineare un'importante carriera scientifica nell'astronomia con la passione per la divulgazione.

Toscana doc e atea convinta, Margherita Hack 'amica delle stelle', come si era essa stessa definita in una sorta di autobiografia pubblicata nel 1998, ha trascorso buona parte della sua vita a Trieste. Qui ha diretto per oltre 20 anni l'Osservatorio astronomico, portandolo a un livello di rilievo internazionale, ed ha insegnato nell’università dal 1964 al 1992.

Alle parole di Laura Curino si aggiungono le immagini montate da Gianni De Matteis.

Info e prenotazioni tel. 055 8877213 - teatro.donne@libero.it. Prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.boxol.it