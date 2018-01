Classifica Quandoo: a Firenze i due ristoranti più popolari della Toscana

Gio, 11/01/2018 - 18:12 — La redazione

Con l’inizio del 2018, anche per il mondo della ristorazione arriva il momento dei fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Anche Quandoo, il servizio smart di prenotazione ristoranti, ha tirato le somme, premiando con i suoi Q-Awards i ristoranti che in Italia si sono distinti nel corso del 2017 e stilando la classifica dei locali più prenotati e meglio recensiti della penisola.

In Toscana trionfa la cucina della tradizione, annaffiata da ottima birra artigianale. Sul podio del 2017 salgono I’ Pizzacchiere – celebre per la pizza e altre specialità fiorentine cotte al forno – e Trattoria Dante, che porta in tavola il meglio dei sapori regionali. Chiude il podio, Risto Pub Birra La Diana, punto di ritrovo a Siena per gli amanti delle spine e delle etichette di produzione non industriale, oltre che di piatti genuini con ingredienti a chilometro zero.