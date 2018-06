11-06-2018 I lavori della settimana sulle strade di Firenze

Lun, 11/06/2018 - 00:07 — La redazione

L’avanzamento della riqualificazione dei marciapiedi in via Gioberti, la sostituzione delle condutture fognaria e idrica in via Baccio Bandinelli e ancora l'installazione di una nuova porta telematica a tutela della corsia preferenziale in via dell’Olvuzzo e via Starnina.

Sono solo alcuni dei lavori che prendereanno il via questa settimana sulle strade di Firenze con l'istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via Gioberti: per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi da lunedì 11 giugno il tratto da via Sarpi a via Capo di Mondo sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Questa fase si concluderà il 15 luglio.

Via Baccio Bandinelli: lunedì 11 giugno inizieranno i lavori di sostituzione della rete fognaria e idrica della zona dell'Isolotto. Nella prima fase il cantiere prevede la chiusura del tratto della strada da piazza Paolo Uccello a via Bertoldo da San Giovanni. Divieto di transito anche nella direttrice piazza Paolo Uccello-via Baccio Bandinelli-lungarno dei Pioppi nel tratto via Francabigio-via Bertoldo di San Giovanni. Previsti divieti di sosta nelle strade limitrofe e l'inversione del senso in via di Francabigio.

Via Verdi: per lavori sulla rete di telefonia lunedì 11 giugno sarà istituito un restringimento di carreggiata in corrispondenza con piazza Salvemini. Termine previsto 13 giugno.

Via Starnina-via Veneziano-via dell'Olivuzzo: inizieranno lunedì 11 giugno i lavori per l'installazione di una nuova porta telematica a tutela della corsia preferenziale. Fino al 13 giugno in orario notturno (21-5.30) la corsia sarà chiusa in via Starnina e via Venziano mentre in via dell’Olivuzzo (da via Starnina a via Veneziano) negli stessi giorni la corsia sarà chiusa anche in orario diurno.

Via del Ronco Corto: da lunedì 11 giugno per la posa di una infrastruttura della telefonia sarà chiuso il tratto da via Civitali a via Pisana (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 14 giugno.

Viuzzo delle Lame: anche in questo caso si tratta della posa di infrastrutture della telefonia. Da lunedì 11 a venerdì 15 giugno il tratto viale Europa-via Turchia sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Poggio Gherardo: per un nuovo allaccio alla rete fognaria da lunedì 11 giugno il tratto da via S.Martino a Mensona a via D'Annunzio sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 16 giugno.

Via del Ronco: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 11 giugno la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 29 giugno.

Via dei Pepi: per lavori edili lunedì 11 giugno dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito in corrispondenza di largo Bargellini (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Viale dei Pini: sempre per lavori edili lunedì 11 e martedì 12 giugno il tratto via dei Platani-via Agrifogli sarà chiuso in orario 8-18 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via della Pergola: inizieranno lunedì 11 giugno le operazioni di montaggio di un ponteggio. Fino al 15 giugno la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dei Velluti: per lavori edili da lunedì 11 giugno nel tratto da piazza Pitti a via Toscanella sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 10 luglio.

Via di Monterinaldi: lunedì 11 giugno per carico/scarico di materiali scatterà la chiusura del tratto via Bolognese Nuova-La Lastra. Il divieto sarà in vigore dalle 9 alle 17 fino al 10 luglio (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Campo di Arrigo: per lavori edili lunedì 11 giugno saranno istituiti un restringimento di carraeggiata e un senso unico da largo Gennarelli a via del Pratellino verso quest'ultima. Termine previsto 18 agosto.

Via Fortini: inizieranno lunedì 11 giugno i lavori di ricostruzione di un muro a retta. Il tratto da via del Larione a via Santa Margherita a Montici sarà chiuso fino al 8 settembre (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Zannetti: per lavori edili lunedì 11 giugno sarà istituito un divieto di transito nel tratto via Conti-via Cerretani. Il provvedimento sarà in vigore fino all'8 ottobre (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazza delle Pallottole: ancora lavori edili con l'istituzione martedì 12 giugno di un divieto di transito da piazza Duomo a via Maccheroni in orario 9-19 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via San Giuseppe: giovedì 14 giugno da mezzanotte alle 6 il tratto Borgo Allegri-via dei Macci sarà chiuso per lavori edili (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via dell'Olivuzzo: per la posa di infrastrutture della telefonia dalle 21 di giovedì 14 alle 21 di venerdì 15 giugno sarà chiusa la corsia preferenziale nel tratto via Starnina-via Veneziano.

Via dei Vagellai: per lavori edili la strada sarà chiusa da giovedì 14 a sabato 16 giugno in orario 7.30-19.30 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Pilo: venerdì 15 giugno per lavori edili nel tratto via del Campo di Arrigo-via Rismondo sarà in vigore un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) dalle 9 alle 18.

Via Laura: sabato 16 giugno è in programma un trasloco. Il tratto via della Pergola-via Capponi sarà chiuso in orario 9-19 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Per quanto riguarda i provvedimenti legati a manifestazioni e iniziative varie, per la cena sociale della Misericordia di Settignano domani dalle 15 saranno istituiti divieti di sosta e transito in piazza Tommaseo e via D'Annunzio. Per una festa sempre domani divieti di sosta e transito anche in via Pisana (da via di Ugnano a via della Casella) dalle 6.30. Mercoledì 13 giugno per una gara podistica in notturna dalle 19 sono previsti divieti di transito al passaggio dei partecipanti in zona Castello.