"99 Curve Vintage Race": in bici tra i borghi di Bolgheri, Suvereto e Val di Cornia Doc

Gio, 03/05/2018 - 18:53 — La redazione

Un weekend tra sport e buon cibo, alla scoperta dei borghi medievali, dei parchi della Val di Cornia e delle colline dove nascono vini noti in tutto il mondo, come Bolgheri, Suvereto e Val di Cornia.

E’ il programma della 99 Curve Vintage Race, la gara non competitiva in abiti d’ispirazione retrò e bici d’epoca che prenderà le mosse da San Vincenzo (Livorno) domenica 6 maggio, ma animerà tutto il primo weekend di maggio con escursioni adatte a tutta la famiglia, degustazioni di prodotti tipici, una mostra imperdibile per gli appassionati delle due ruote, un mercato di accessori introvabili ed esperienze uniche come la panificazione con grani antichi e le terme in notturna a prezzo speciale. A organizzare la due giorni il team dell’Outdoor Sports Festival, la kermesse dedicata alle discipline sportive all’aria aperta, che tornerà a Baratti (Livorno) dal 1° al 3 giugno.

IL PROGRAMMA. Il weekend della 99 Curve avrà inizio sabato 5 maggio, con l’allestimento del mercato vintage, sul mare, nel centro di San Vincenzo (Piazza Unità d’Italia, orario 10-19), dove andare a caccia di pezzi introvabili e accessori d’epoca. Nella Torre del Comune, che si affaccia sulla stessa piazza, troverà spazio invece una mostra imperdibile per gli appassionati: un’esclusiva selezione di due delle più importanti collezioni di bici e maglie d'epoca, quelle di Gianfranco Trevisan e Mauro Caverni. Dalla bici di Fausto Coppi alle maglie autografate dai grandi ciclisti del passato, pezzi unici, compagni di strada dei campionissimi, da vedere da vicino fino a domenica 6 maggio (orario 10-19, ingresso libero). Per tutto il weekend si terranno inoltre degustazioni di prodotti tipici, grazie anche alla partecipazione delle aziende che rappresentano il presidio Slow Food, con prodotti tipici come miele, grani antichi, birra artigianale, formaggi etc. Ma sarà anche possibile andare a cercare i prodotti direttamente “alla fonte”, con visite guidate in agriturismi e cantine della zona ed escursioni nei Parchi della Val di Cornia.

GLI ITINERARI. Tre gli itinerari proposti, accessibili a tutta la famiglia e a tutti i tipi di bici, con partenza alle ore 10 da San Vincenzo: una escursione nel Parco Archeologico di Baratti, dove sarà possibile visitare la Necropoli Etrusca, con tappa finale all’Agriturismo Villa Toscana, per sperimentare in prima persona il processo di panificazione con grani antichi; una gita nel Parco Archeominerario di San Silvestro fino alla Rocca, con degustazione di salumi, formaggi e vini della Val di Cornia al Ristorante Santa Barbara, interno al Parco; oppure una visita sulle colline di Suvereto, terra di vini pregiati, con tappa in due cantine del territorio, Terradonnà e Petricci e Del Pianta. Per riprendersi dalle fatiche e prepararsi alla pedalata del giorno successivo, la sera di sabato 5 sarà possibile entrare alla Cerreta -Terme di Sassetta ad un prezzo speciale, per un esclusivo percorso benessere by night. Tutte le attività sono su prenotazione a info@outdoorsportsfestival.it

LA CICLOSTORICA. Domenica 6 maggio si entrerà nel vivo della gara, rigorosamente non competitiva (vince chi ha la bici più in tema): la ciclostorica 99 Curve prenderà il via alle ore 9 da San Vincenzo, con premiazioni previste per le ore 15. Due i percorsi previsti, uno da 50 km e uno da 90 km, per i corridori più allenati, lungo un anello che congiunge il territorio di 6 comuni: Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, passando per Castagneto Carducci, fino a tornare a San Vincenzo. La manifestazione prende il nome dalle 99 curve che dividono i borghi di Suvereto e Sassetta.

CIBO E VINO. Numerose le tappe di “ristoro” previste lungo il tragitto, che attraversa la Costa Etrusca e la Val di Cornia. Ad ogni pit stop i partecipanti alla vintage race si ritroveranno nei borghi medioevali che costellano il percorso, dove potranno assaggiare i prodotti tipici e scattare una foto al panorama, nello spirito che anima la manifestazione, ovvero quello di assaporare un territorio unico, che permette di abbracciare con lo sguardo al tempo stesso il mare, le colline, i vigneti, i campi di olivi e i borghi medievali. A rafforzare il legame tra sport e buon cibo, nel pacco gara i corridori troveranno una bottiglia di Suvereto Doc offerta da Terradonnà, storica cantina del territorio, ed altre eccellenze della gastronomia locale, tra cui una confezione di passata di pomodoro di Petti, altro grande protagonista del food made in Itay e la pasta, realizzata con una varietà antica di grano duro, dall’Azienda Agricola Pietrasca. Anche le premiazioni saranno caratterizzate da prodotti tipici espressione dell’eccellenza del territorio con prodotti offerti dalla Cerreta – Terme di Sassetta, Terradonnà e Pietrasca.

È possibile iscriversi sul posto durante i due giorni dell’evento. Info e programma completo: www.99curve.it