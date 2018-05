TAV a Firenze, un processo per tre inchieste. Quindici gli imputati

Mer, 16/05/2018 - 20:29 — La redazione

Un unico processo per le tre inchieste aperte a Firenze sulla costruzione del tunnel della Tav sotto la città e della stazione ferroviaria sotterranea.

Lo ha deciso il tribunale del capoluogo toscano riunendo i tre procedimenti che, per varie ragioni hanno perso consistenza, sia per archiviazioni sia per l'invio in altre città, come Roma, di fascicoli per motivi di competenza territoriale. Gli imputati rimasti sono una quindicina e sono accusati a vario titolo di truffa, frode e traffico illecito di rifiuti.

Ad uno degli indagati viene contestata l'aggravante di aver favorito la criminalità organizzata, per questo motivo il tribunale ha stabilito che il processo si svolgerà davanti a un collegio, che sarà presieduto dal giudice Ettore Nicotra. Prima udienza il 5 luglio. La Regione Toscana si è costituita parte civile.