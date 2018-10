Consiglio comunale: risoluzione per impedire i licenziamenti alla Multiservice S.p.A.

Mar, 02/10/2018 - 10:59 — La redazione

A seguito di un incontro avvenuto ieri in Consiglio comunale a Firenze tra una delegazione dei lavoratori della Multiservice S.p.A., il presidente della commissione istruzione, formazione e lavoro Cosimo Guccione ed i capigruppo, è stata presentata una risoluzione, votata poi all'unanimità, che esprime la più ampia solidarietà e vicinanza ai lavoratori per questo periodo di incertezza che stanno vivendo ed invita la Regione Toscana ed il suo assessore competente a prestare la massima attenzione al fine di scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della Multiservice s.p.A. della sede fiorentina e ad adoperarsi per trovare una soluzione che possa garantire la continuità nella verifica e controllo degli impianti termici in città, valutando di attivare immediatamente una proroga del servizio di almeno un anno.