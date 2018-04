Primo Maggio, 4 milioni di italiani in vacanza in agriturismo: Toscana protagonista

Lun, 30/04/2018 - 00:01 — La redazione

Saranno oltre 7 milioni gli italiani in movimento tra il 25 aprile e il primo maggio, 1 su 3 ha scelto la vacanza breve in campagna; circa 4 milioni i pernottamenti negli esercizi extralberghieri, tra cui le aziende agrituristiche.

A rilevarlo è la stima dell'Osservatorio dell'agriturismo di AgrieTour, il Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale che prevede grande affluenza nelle zone di mare, ma anche negli agritur di montagna. La Toscana sarà la protagonista, soprattutto tra le zone Unesco della Val d'Orcia (Siena è tra le prime province italiane per densità di strutture agrituristiche) e la Maremma tra mare e colline. Bene anche il Trentino Alto Adige con la riapertura degli agritur e delle malghe. Una mini vacanza tra i due e i 4 giorni che vedrà in movimento molti italiani, oltre ai tanti stranieri (americani soprattutto) che già soggiornano nelle strutture agrituristiche d'Italia. Oltre 20.000 strutture in tutta Italia per un fatturato di quasi 2 miliardi di euro. L'agriturismo è anche la chiave di volta per la multifunzionalità in agricoltura. L'incidenza delle attività multifunzionali sul valore complessivo della produzione agricola nazionale passa dal 13,8% del 2000 al 22,3% del 2016.