Bancarotta impresa edile, Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi

Mer, 07/11/2018 - 19:41 — La redazione

Il Tribunale di Firenze ha condannato l'ex senatore Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi. L'ex braccio destro di Silvio Berlusconi era imputato in un processo in cui per concorso in bancarotta preferenziale di un'impresa edile che aveva rapporti con il Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui Verdini è stato presidente per un ventennio. Il pm Luca Turco aveva chiesto una condanna a sei anni.

Lo scorso 13 settembre l'ex senatore di Ala è stato condannato dal Tribunale di Firenze, in primo grado, a 5 anni e 6 mesi per il crac della Società toscana edizioni, che editava 'il Giornale della Toscana'.

Mentre per la bancarotta della Ccf in appello Verdini è stato condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione.