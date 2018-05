Ponte del Primo Maggio: record di visitatori alle Gallerie degli Uffizi

Mer, 02/05/2018 - 12:46 — La redazione

Nuovo record di visitatori per le Gallerie degli Uffizi di Firenze in occasione del ponte del Primo Maggio.

62.954 visitatori che sono entrati agli Uffizi, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli nei quattro giorni tra sabato 28 aprile e martedì primo maggio. Elemento chiave della crescita complessiva del 78% è stato, rispetto all'anno scorso, la prima apertura in assoluto delle tre strutture afferenti alle Gallerie degli Uffizi il giorno del primo maggio, insieme all'apertura straordinaria degli Uffizi e del Giardino di Boboli il lunedì, consueto giorno di chiusura dei musei. Infatti, la giornata di sabato 28 aprile ha visto un aumento del 13,6% e quella di domenica del 4,2% rispetto al 2017.

Le aperture di lunedì e martedì hanno dato l'occasione di visitare i musei a 27.526 ospiti in più rispetto all'anno precedente. "Con il nuovo record di visitatori per il ponte del primo maggio - afferma Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi - le Gallerie degli Uffizi riconfermano il loro ruolo cruciale come motore economico per Firenze e per tutta la Toscana, oltre che incubatore di conoscenza e di scambio culturale tra i popoli. Con grande piacere registriamo che il trend di notevole crescita per la reggia granducale, reale e imperiale di Palazzo Pitti con i suoi quattro musei (Tesoro dei Granduchi, Galleria Palatina, Galleria d'arte moderna e Museo della Moda e del Costume) prosegue fortemente, dopo i risultati straordinari degli ultimi mesi, e in particolare del recente fine settimana di Pasqua. Per giunta, durante i quattro giorni del ponte del primo maggio abbiamo potuto ospitare 4.692 visitatori in piu' a Pitti rispetto all'anno scorso (più 132%). Ci auguriamo che questa solida tendenza continui anche nei mesi a venire, grazie anche alle numerose iniziative musicali e culturali in programmazione, tra i quali spicca l'importante mostra sul Pontormo che aprirà la settimana prossima (Incontri miracolosi: Pontormo dal disegno alla pittura, Palazzo Pitti, Sala delle Nicchie, 8 maggio - 29 luglio 2018)".