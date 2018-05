Lite in Regione Toscana, rissa sfiorata Rossi-Lega. Alberti: "Voleva darmi pugno in faccia"

Mar, 08/05/2018 - 19:42 — La redazione

Bagarre in aula durante una seduta del Consiglio regionale della Toscana per un scontro durissimo tra il governatore Enrico Rossi e i consiglieri della Lega per un post su Fb. I lavori sono stati temporaneamente sospesi. Rossi si è risentito per i post su Facebook del capogruppo leghista Elisa Montemagni e del consigliere Jacopo Alberti, che hanno scattato una foto al governatore mentre entrava in aula, per poi postarla ironizzando con un commento.

In particolare Alberti ha scritto, "Miracolo in Consiglio regionale: dopo mesi di assenze si e' fatto vivo il presidente Enrico Rossi. Stavamo per chiedere l'intervento della trasmissione 'chi l'ha visto'! Nel 2020 vinciamo noi". Dello stesso tono anche il post di Montemagni. Rossi ha parlato di "politica schifosa" e ha chiesto provvedimenti. Intanto la seduta è stata sospesa e convocata d'urgenza una riunione dei capigruppo.

Alberti ha poi denunciato il tentativo di aggressione da parte del presidente della Regione. "Dopo che il Consiglio regionale e' stato interrotto ho fatto una battuta a Rossi dicendo che la sua rivoluzione socialista non prevede probabilmente la democrazia e la libera espressione delle opinioni. E mentre usciva dall'aula il governatore ha detto che voleva tirarmi un pugno in faccia" ha dichiarato Alberti.

"Accetto anche gli insulti e sono disposto a discutere - ha aggiunto Alberti - ma non sono abituato a minacce verbali, tanto piu' dal presidente della Regione che si dice paladino dell'antifascismo". "Capisco che Rossi sia in agitazione perchè non li vota più nessuno - ha detto ancora - ma ricordo che in Italia c'e' la liberta' di espressione e che in Consiglio regionale siamo in un luogo pubblico. Quindi possiamo pubblicare tutte le foto e tutti i commenti che vogliamo, ovviamente non offendendo nessuno. Rossi si metta calmo - ha concluso Alberti - e andiamo avanti con i lavori del Consiglio"