Coppa Italia: Toscana Aeroporti I Medicei sfidano la Lazio Rugby 1927

Seconda giornata di Coppa Italia, e sul verde del Ruffino Stadium Mario Lodigiani andrà in scena un match tutto da vedere con la Toscana Aeroporti I Medicei che oggi alle 16.00 ospiterà la Lazio Rugby 1927.

Ben si sono comportate le due formazioni all’avvio della competizione che pur cedendo hanno conquistato entrambe il punto bonus difensivo. Un minimo scarto registrato con due squadre di tutto rispetto come il Valorugby per i laziali e il Viadana per i gigliati. I presupposti ci sono per attendersi un incontro spettacolare e combattuto fino all’ultimo punto.