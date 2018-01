Centro storico, Polizia controlla 70 persone. Un arresto e dodici denunce

Mar, 23/01/2018 - 14:00 — La redazione

Maxi controlli della Polizia ieri sera a Firenze in un'operazione voluta dal Questore Intini per prevenire e contrastare lo spaccio di droga ed ogni altro fenomeno di illegalità, microcriminalità diffusa e degrado urbano.

Il bilancio è stato di un arresto, due denunce per spaccio di droga e dieci denunciati per violazione della normativa in materia di immigrazione. 70 le persone identificate nel corso dei controlli degli agenti della Questura, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Verso le 21.00, in Piazza Stazione, un 27enne marocchino è finito in manette per spaccio di droga, dopo essere stato trovato in possesso di 127 grammi di hashish, suddivisa in frammenti ed ovuli custoditi nelle tasche del giubbotto. L'uomo aveva anche un coltello a scatto nascosto nella tasca dei pantaloni, ed è stato denunciato anche per possesso di armi o oggetti atti ad offendere, oltre che per violazione della normativa in materia di immigrazione, perché irregolare sul territorio nazionale.

Nella tarda serata, poi, in Piazza Santa Croce, gli agenti delle volanti hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 21enne marocchino ed un 38enne libico, trovati in possesso, rispettivamente, di 13 grammi tra hashish e marijuana e di 113 grammi di hashish.

Infine, in zona Santo Spirito, a finire nei guai per spaccio è stato un 20enne egiziano, sorpreso in via d’Ardiglione con 11 grammi di hashish.

Nel corso dei controlli serali, inoltre, dieci cittadini extracomunitari - marocchini, egiziani e libici tutti di età compresa tra i 20 ed i 40 anni - sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di immigrazione, sei dei quali messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, per gli atti di relativa competenza.