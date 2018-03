Pioggia: domani a Firenze scatta l'allerta gialla per Arno e Sieve

Dom, 11/03/2018 - 17:26 — La redazione

Allerta gialla, anche domani, per la pioggia e conseguente rischio idrogeologico/idraulico sia per il cosiddetto 'reticolo principale' (che riguarda Arno e Sieve) che per quello 'minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta per i torrenti, già in atto, si estende e si concluderà alle 12 di lunedì 12 marzo. Quella per Arno e Sieve scatterà a mezzanotte di lunedì e terminerà 24 ore dopo.

Previsioni meteo fino alle 24 di domani

oggi, domenica, una depressione atlantica favorisce l'arrivo sul centro-nord Italia di un sistema frontale. Sono attese precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale, più frequenti ed abbondanti sulle zone settentrionali. Domani, lunedì, correnti umide e instabili favoriranno ancora piogge e rovesci sparsi soprattutto nell'interno.

PIOGGIA: oggi, domenica, piogge diffuse di debole-moderata intensità, più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali e in particolare sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio. In serata i fenomeni tenderanno a divenire più sparsi e intermittenti. Cumulati previsti fino alle 24 di oggi, domenica: province di Massa-Carrara e Lucca (aree L, S1, S2 e V): medi attorno a 30-40 mm e massimi fino a 60-70 mm (localmente superiori sui rilievi). Provincia di Pistoia (aree B e R1): medi attorno a 20-30 mm e massimi fino a 50-60 mm (localmente superiori sui rilievi). Restanti zone centro-settentrionali (aree S3, A6, A4, A3, A2, A1, A5, M, R2, T, C, O1, E2, E1): medi 10-20 mm e massimi fino a 30-50 sui rilievi. Zone meridionali (aree I, E3, O2, O3, F1, F2): medi 10-20 mm e massimi fino a 30-40 mm sulla zona dell'Amiata. Intensità oraria massima fino a 20-25 mm/h in concomitanza dei rovesci.Domani, lunedì, piogge e rovesci sparsi interesseranno gran parte della regione, più frequenti sulle zone settentrionali e orientali. Possibilità di locali temporali. Cumulati previsti in 24 ore: zone settentrionali e orientali (aree L, V, S1, S2, B, R1, R2, M, R2, A2, A1, T): medi intorno a 20-30 mm, massimi fino a 50-60 mm sui rilievi.Restanti zone interne centro-settentrionali (aree S3, A4, A5, A3, O1, C): medi intorno a 10-20 mm, massimi fino a 30-40 mm. Sulle restanti aree attesi cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm sui rilievi. Intensità oraria massima fino a 10-15 mm/h.

TEMPORALI: dal pomeriggio-sera di oggi, domenica, e per la giornata di domani, lunedì, possibilità di locali temporali.

VENTO: oggi, domenica, rinforzo dei venti di Scirocco, in graduale rotazione a Libeccio dal pomeriggio. Raffiche fino a 60-80 km/h su Arcipelago, costa e rilievi interni, e fino a 30-40 km/h sulle zone interne di pianura.Dal pomeriggio di domani, lunedì, rinforzo dei venti di Libeccio sulla costa livornese, sui rilievi appenninici e sulle zone sottovento. Raffiche fino a 60-70 km/h.

MARE: oggi, domenica, mare molto mosso soprattutto al largo. Domani, lunedì, mare generalmente molto mosso con aumento del moto ondoso dal pomeriggio.

CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO EVENTO N. 10 DEL 11/03/2018

Emesso il 11/03/2018 14.05

Analisi dei dati - Nelle ultime 3 ore si sono registrate precipitazioni fino a massimi di circa 15-20 mm su L, S1, V e B; altrove massimi fino a 10-12 mm. Intensità oraria intorno a 10-12 mm.

Nelle ultime tre ore, si registrano generali innalzamenti, al di sotto dei livelli di riferimento, sul reticolo principale nelle zone oggetto di avviso. Valori idrometrici in generale aumento anche sul reticolo idraulico minore nella Toscana centro - settentrionale, con altezze che continuano ad attestarsi al di sotto della prima soglia di riferimento.

Previsione Meteo - Nel corso delle prossime 3 ore è prevista un'intensificazione dei fenomeni con precipitazioni diffuse e cumulati massimi fino a 30-40 mm nelle aree oggetto di criticità. Intensità massima prevista intorno ai 15 mm/h.

Nelle successive 3 ore (dalle 17 alle 20) ancora piogge diffuse.

Valutazioni idrauliche/idrogeologiche - Nelle prossime 3 ore, in considerazione dell'intensificarsi delle piogge previste, i livelli idrometrici continueranno a crescere sia nel reticolo principale, dove generalmente non supereranno ancora il primo livello di riferimento, che nel reticolo minore, dove invece potranno raggiungere anche la prima soglia di riferimento.

Le piogge sino ad ora registrate e quelle previste, quindi l'alto grado di saturazione del suolo, favoriscono condizioni di rischio per fenomeni di dissesto idrogeologico, con possibilità di innesco di frane e smottamenti dei versanti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica.