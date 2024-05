Firenze incidente tra bici e scooter: donna in condizioni gravi

Firenze incidente tra bici e scooter. In una città piena di vita come Firenze, molto spesso si verificano, purtroppo, degli incidenti stradali. Che siano più o meno gravi, sono spesso eventi improvvisi che rappresentano sempre un forte problema, un problema che coinvolge tutta la popolazione. Vediamo qualche dettaglio in più sull’incidente avvenuto ieri sera a Firenze:

In via Francesco Baracca, ieri mercoledì 8 maggio 2024, poco dopo le 22 si è verificato un violento incidente. Lo scontro si sarebbe verificato tra una donna alla guida di una bici ed un uomo che guidava uno scooter. La donna è stata colei che ha riportato conseguenze più gravi. Ecco qualche informazioni in più sull’incidente avvenuto ieri sera:

Firenze incidente tra auto e scooter: ecco i dettagli della vicenda e le condizioni della donna

Gli incidenti stradali accadono sempre in maniera improvvisa, così come è accaduto ieri sera in Via Francesco Baracca a Firenze. Ecco qualche informazioni in più su quanto accaduto ieri sera intorno alle 22:

Stando alle prime rilevazioni del caso, pare che pochi minuti dopo le ore 22 di ieri sera mercoledì 8 maggio 2024, si sia verificato un gravissimo incidente in via Francesco Baracca. L’impatto dell’incidente sarebbe stato violentissimo. Questo avrebbe coinvolto un uomo alla guida di uno scooter ed una donna che, invece, guidava una bicicletta. Da quanto rinvenuto, la donna era diretta verso il centro della città ed era posizionata al centro della carreggiata, nella stessa direzione dell’uomo che guidava lo scooter.

Quest’ultima a seguito del forte impatto avvenuto ieri sera, pare che, sia rimasta gravemente ferita. La donna di circa 58 anni d’età, infatti, sarebbe stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Careggi entrando in codice rosso. L’uomo di circa 52 anni, invece, sarebbe stato trasportato in ospedale in codice verde. Ad avere la peggio sarebbe quindi stata la donna. Tempestivo sarebbe stato l’intervento degli operatori sanitari del 118 (due ambulanze) che subito sono intervenuti sull’arresto cardio-polmonare della donna, praticando le consuete manovre di rianimazione. Attualmente, la donna si troverebbe in prognosi riservata all’ospedale di Careggi.

Stando a quanto rinvenuto, sul luogo dell’incidente si sarebbero tempestivamente recate anche le pattuglie della polizia municipale. La polizia municipale ha chiuso subito la strada per poter effettuare tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiaro, però, come si sia svolta la dinamica dell’incidente. La municipale starebbe analizzando ogni telecamera del luogo interessato. Probabilmente, da quanto rilevato, la donna pare che possa aver bruscamente sterzato verso destra, ovvero verso l’interno della strada. Facendo questo movimento, avrebbe dunque tagliato la strada all’uomo sullo scooter, provocando così il violento impatto.