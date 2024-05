Firenze guasto alla linea ferroviaria: raffica di ritardi e cancellazioni

Firenze guasto alla linea ferroviaria. La situazione ferroviaria a Firenze è di fondamentale importanza sia per coloro che risiedono nella città o in provincia, ma anche per i numerosi turisti. Firenze rappresenta, infatti, uno dei nodi ferroviari principali del nostro Paese e la rete di treni è gestita in maniera principale da Trenitalia, seguita da Italo.

In una regione grande quanto la Toscano, possono spesso capitare dei disagi dovuti a guasti o ad intemperie. Lo stesso è avvenuto questa mattina a Vaglia e sul tratto ferroviario tra Marradi e Faenza. Ecco quanto avvenuto questa mattina:

Firenze guasto alla linea ferroviaria: l’allerta frane genera ritardi ed annullamenti

I ritardi ferroviari possono spesso generare un malcontento fra la popolazione. Talvolta accadono eventi imprevedibili come guasti che devono essere risolti per garantire la sicurezza dei passeggeri. Ma non solo, bisogna anche riguardarsi da condizioni climatiche avverse. Ecco quanto accaduto questa mattina:

Questa mattina il viaggio dei pendolari si è rivelato più caotico del solito. Stando alle prime ricostruzioni, pare che questa mattina verso le 6 ci sia stato un guasto. La circolazione ferroviaria sarebbe stata sospesa a Vaglia per un guasto sulla linea. Quest’ultimo avrebbe reso necessario l’intervento da parte dei tecnici delle ferrovie, per far in modo che il problema fosse risolto il prima possibile.

Stando a quanto rinvenuto, pare che alcuni treni abbiamo subìto dei ritardi davvero insistenti. Alcuni di essi avrebbero aspettato, addirittura, più di 60 minuti. Tutto ciò pare che abbia chiaramente gettato nello sconforto i passeggeri, specie i pendolari diretti verso le sedi di lavoro o di studio. Dopo circa un’ora e mezza, verso le ore 8.30, la circolazione ferroviaria sarebbe stata intaccata da un altro problema. Verso quell’orario pare sia stata sospesa la circolazione tra Marradi e Faenza. Il blocco sarebbe avvenuto a seguito di una segnalazione di alert da parte del sistema di monitoraggio delle frane.

Le tratte, rese note, soggette a blocco sarebbe le seguenti:

tratto da Marradi a Faenza, treno 18889 da Firenze Santa Maria Novella

tratto da Faenza a Marradi, treno 18902 Faenza-Borgo San Lorenzo

tratto Marradi-Faenza del treno 18897 Firenze Santa Maria Novella-Faenza

tratto Faenza-Marradi del treno 18906

Da quanto rivenuto, pare che per sopperire al disagio siano state aumentate le corse con il bus. Chiaramente, ciò avrebbe causato un aumento delle tempistiche di viaggio causate anche dal traffico stradale. Altri imprevisti rinvenuti anche presso Campo di Marte. Inoltre, anche ieri ci sarebbero state delle cancellazioni. Queste ultime dovute ad uno sciopero dei lavoratori terminato solo questa mattina intorno alle 2.