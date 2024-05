Carlo Conti conduce Sanremo 2025? Ecco la moglie cosa ha dichiarato

Da oggi, mercoledì 22 maggio 2024, si sta diffondendo la notizia che Carlo Conti conduce Sanremo 2025. La notizia diffusasi oggi vede il conduttore toscano come conduttore e direttore artistico per le prossime due edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti sostituirebbe dunque Amadeus, che ha condotto le ultime edizioni della kermesse musicale con un grandissimo successo.

Carlo Conti tornerebbe per la quarta volta la timone del Festival di Sanremo, perché in passato ha già condotto bene tre edizioni con un grande successo. Vediamo nel dettaglio quali sono le notizie che sappiamo riguardo questo ritorno.

Carlo Conti conduce Sanremo 2025: ecco cosa sappiamo e le varie dichiarazioni

Carlo Conti pare che sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La scorsa edizione della nota ed apprezzata kermesse musicale non si è conclusa da molto tempo e dopo che Amadeus ha lasciato prima il timone del Festival e poi la Rai hanno iniziato a circolare molte voci su chi potesse essere il suo successore.

I Festival di Sanremo condotti da Amadeus sono stati molto apprezzati ed in termini di ascolti e share le scelte del noto conduttore sono sempre state ben ripagate. Scegliere quindi l successore non è stata cosa semplice per la dirigenza della Rai. Pare che sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in veste di conduttore e direttore artistico faccia il suo ritorno Carlo Conti, che ha già condotto la kermesse musicale nel 2015 e nel 2017. Pare inoltre che anche in questo caso il contratto avrà una valenza biennale e quindi per i prossimi due anni potrebbe essere proprio il conduttore fiorentino a rivestire il ruolo di conduttore del Festival.

Carlo Conti ha dichiarato di essere molto felice si aver accettato la proposta ed ha aggiunto: “Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall’amministratore delegato al direttore generale, al direttore intrattenimento fino alla signore delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire Torniamo!”.

Il conduttore fiorentino ha poi aggiunto “Questo è anche un bel modo per festeggiare il prossimo anno i miei primi 40 anni in Rai”.

Il conduttore non ha anticipato nulla riguardo il suo Festival ma è già al loro, con la moglie ed il figlio sempre al suo fianco e sempre pronti a decidere insieme ogni sfida per il conduttore è più possibile.