Eventi Firenze fine maggio: ecco cosa fare nel capoluogo toscano

Firenze è una delle città italiane più apprezzate, ricca di arte e cultura. Negli ultimi anni questa città è diventata sempre più meta di turisti sia italiani che provenienti da tutto il mondo. La città è sempre viva e numerosi sono gli eventi a Firenze per fine maggio.

Eventi Firenze fine maggio: ecco tutto ciò che c’è in programma nel capoluogo della Toscana

In questo fine maggio a Firenze sono in programma moltissimi eventi di tutti i tipi, che incrementeranno ancora di più l’affluenza nella città. Vediamo qui quali sono gli eventi in programma.