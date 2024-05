Neonato morto su nave da crociera: l’indagine della Procura di Grosseto – Ecco cosa è successo

Neonato morto su nave da crociera, ecco di cosa è accusata la mamma. Vediamo qui nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono i contorni di questa triste vicenda che ha scosso un po’ tutti. Una donna di origini filippine di 28 anni pare sia stata arrestata a causa della morte di un neonato su una nave da crociera.

La donna pare sia la madre del bambino e pare sia stata accusata di omicidio volontario. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia per andare a determinare quelle che sono le cause che hanno portato alla sua morte prematura. Vediamo qui nel dettaglio cosa sappiamo e cosa è accaduto.

Neonato morto su nave da crociera: ecco cosa è successo

Una donna di 28 anni di origini filippine pare che sia stata arrestata a causa della morte di un neonato su una nave da crociera. La nave si trovava al largo del Porto di Santo Stefano e la Procura di Grosseto ha aperto una inchiesta riguardo la vicenda. Si deve fare chiarezza sulla vicenda.

La madre del bambino pare abbia riferito ai Carabinieri di aver nascosto la gravidanza e di aver partorito in gran segreto a bordo della stessa nave. La decisione di nascondere la gravidanza pare sia derivata dalla paura di perdere il lavoro. La donna apre abbai riferito di aver allattato il bambino di nascosto ogni momento in cui poteva. Inoltre pare che la donna abbia anche riferito che ha avuto la necessità di nascondere il bambino nell’armadietto della sua cabina per evitare che cadesse dal letto in sua assenza, ed avrebbe anche dichiarato di aver lasciato gli sportelli aperti per consentirgli di respirare.

Sembrerebbe inoltre che la donna abbia ricevuto l’ aiuto delle due donne con cui condivideva la cabina durante il parto e che dunque le stesse fossero a conoscenza della neo nascita del bambino. Sembrerebbe quindi che anche alle due donne la Procura di Grosseto abbia contestato un concorso in quanto accaduto. Si è anche ipotizzato, presumibilmente, che le due donne abbiano aiutato la neo mamma nel nascondere il bambino nei giorni immediatamente successivi al parto.

Le risposte arriveranno dall’autopsia che le autorità hanno disposto sul corpo del bambino. L’esame autoptico verrà effettuato all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto dove il bambino è arrivato privo di vita domenica 19 maggio 2024.