Firenze vinti 5 milioni di euro: ecco il fortunato del colpo grosso

Firenze vinti 5 milioni di euro, una persone del posto ha centrato un colpo grosso e con soli 20 euro ha vinto al bellezza di ben 5 milioni di euro. I Gratta e Vinci sono spesso acquistati dalle persone che amano giocare per tentare la sorte e la fortuna ed in alcuni casi la fortuna veramente si presenta.

Il Gratta e Vinci è un gioco che prevede l’ acquisto in una ricevitoria di un tagliando che poi viene grattato e se ci sono le corrispondenze richieste può determinare una vincita in denaro. Inoltre è possibile anche la modalità di gioco virtuale, che prevede l’acquisto attraverso al creazione di un conto gioco on line, di un tagliando virtuale che viene poi giocato e quindi grattato on line. Vediamo qui tutti i dettagli sulla vincita milionaria, sono stati vinti 5 milioni di euro a Firenze.

Firenze vinti 5 milioni di euro: ecco tutto sulla vincita milionaria

Svegliarsi una mattina, fare colazione, andare al lavoro, come ogni giorno, con le solite spese da gestire per non sforare il budget familiare, e poi scoprire all’improvviso di essere diventato milionario, anzi plurimilionario. La fortuna questa volta ha fatto tappa a Firenze, regalando una somma che cambia la vita: 5 milioni di euro tondi tondi. Non un centesimo in più né in meno.

Questa vincita è stata ottenuta con un Gratta e Vinci Ultra Numerissimi da 20 euro, acquistato e grattato presso la tabaccheria situata all’interno del centro commerciale Esselunga di via Canova, nel quartiere dell’Isolotto. Alle 16 di ieri, un uomo, che secondo alcune testimonianze potrebbe essere un artigiano del posto, è entrato nella tabaccheria ed è stato baciato dalla fortuna. Quando ha grattato il biglietto, quasi non credeva ai suoi occhi. Non si trattava di una storia sentita in televisione o raccontata da amici al bar, questa volta la fortuna aveva scelto proprio lui. “Non credeva ai suoi occhi, era sbalordito, sorpreso. Ha esclamato frasi come ‘Che fortuna incredibile’ ed era visibilmente emozionato. Molto emozionato”, racconta Andrea Lombardi, il titolare della tabaccheria che la gestisce dal 2016. Il vincitore si è guardato intorno, cercando di riprendersi, e poi è uscito dalla tabaccheria.

Il fortunato vincitore, che in pochi attimi ha svoltato la sua vita ed è diventato milionario pare sia un artigiano del posto.