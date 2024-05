Allenatore spia pallavoliste nello spogliatoio: 6 anni di squalifica – Ecco i fatti

Allenatore spia pallavoliste nello spogliatoio con una telecamera, per lui 6 anni di squalifica. Questo è quanto pare sia successo in una squadra di pallavolo che gioca e si allena nella Regione Toscana. La vicenda, se questi sono i suoi contorni, è molto delicata e va affrontata con delicatezza. Vediamo quali sono i fatti riguardanti l’ accaduto.

Si è diffusa la notizia di un allenatore di una squadra di pallavolo che ha spiato le giocatrice della sua squadra negli spogliatoi. Questa è una vicenda molto delicata che dal punto di vista sportivo ha subito avuto la condanna da parte di tutti gli organi competenti. Il Tribunale Federale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ha prontamente esaminato il caso e pare abbia già dato il suo verdetto. Vediamo qui i fatti quali sono.

Pare che un allenatore di una squadra di pallavolo abbia spiato le sue giocatrici nello spogliatoio con una telecamere. In questo modo, dunque, parrebbe che l’ uomo abbia spiato i momenti di intimità delle atlete e violato la loro privacy. La vicende ha ovviamente subito suscitato lo sgomento di tutti.

Pare che l’ allenatore abbia piazzato una telecamera nascosta negli spogliatoi per spiare le sue giocatrici. Le giovani giocatrici, tutte maggiorenni, si trovavano negli spogliatoi per cambiarsi in vista di un allenamento quando poi si sono accorte di una telecamera nascosta in una scatola di merendine. Pare che il tutto fosse posizionato su un termosifone e nascosto da della carta igienica.

Le giocatrici della squadra di pallavolo pare abbiano prontamente chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto ed hanno potuto sequestrare l’oggetto. Risali al responsabile, pare che l’allenatore si sia giustificato in un primo momento dicendo che la telecamera fosse stata posizionata negli spogliatoi per essere ricaricata. Poi man mano ha iniziato a ritrattare dicendo che la telecamera fosse stata messa lì allo scopo unico di scoprire cosa le giocatrice pensassero di lui.

Alla luce di quanto pare sia accaduto il Tribunale Federale pare abbia optato per una scelta incisiva, infliggendo una sospensione di 6 anni all’allenatore. Al momento non sappiamo se la vicenda verrà valutata anche in ambito giudiziario non sportivo.