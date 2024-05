Bimbo morto sulla nave da crociera: ecco l’esito dell’autopsia – Parla la madre

Bimbo morto sulla nave da crociera, continuano le indagine da parte dei Carabinieri guidati dalla Procura di Grossato. La madre del bambino fina d ora è stata l’unica sotto accusa per via della vicenda creatasi che i contorni non del tutto chiari. Vediamo qui come procedono le indagini e cosa sappiamo.

La vicenda del bimbo morto sulla nave da crociera ha colpito l’ Italia intera. Continuano le indagini per fare luca sulla vicenda e determinare se ci sono delle responsabilità e di chi sono. La vicenda è apparsa sin dal principio molto ingarbugliata per via del fatto che la madre avesse nascosto a tutti la gravidanza. Vediamo quali sono i dettagli.

Bimbo morto sulla nave da crociera: ecco cosa è accaduto

Una donna filippina di 28 anni lo scorso 17 maggio ha dato alla luce sulla nave da crociera Silver Whisper un bambino ed è poi stata arrestata a causa della morte del bimbo. La donna inizialmente è stata tratta in arresto con l’ accusa di omicidio colposo e con lei sarebbero state arrestate anche le due donne che condividevano la cabina con lei. Ci sono delle importanti novità riguardo il caso.

Non più omicidio, ma abbandono di minore. Il giudice per le indagini preliminari di Grosseto ha cambiato l’accusa contro la donna filippina di 28 anni, che il 17 maggio ha partorito a bordo della nave da crociera Silver Whisper ed è stata successivamente arrestata per la morte del neonato. Il giudice ha convalidato il suo arresto e ha deciso che la giovane rimanga in carcere. Tuttavia, non è stato convalidato l’arresto delle sue due colleghe e compagne di cabina, che sono state rilasciate. Oggi sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La 28enne ha sempre negato di aver voluto causare la morte del suo neonato, che aveva chiamato Tyler.

Leggi anche: BAMBINO MORTO SULLA NAVE DA CROCIERA: ECCO COSA SAPPIAMO

Il decesso del neonato è avvenuto per cause naturali, come indicano i primi risultati dell’autopsia. Questo ha portato il giudice di Grosseto a disporre la scarcerazione della madre, basandosi sulla relazione preliminare del medico legale. In mattinata, il Gip aveva convalidato il fermo riqualificando l’accusa da omicidio volontario ad abbandono di minore. Il medico legale ha 90 giorni per presentare la relazione completa, ma dai primi esiti sembra che il piccolo sia morto per cause naturali.