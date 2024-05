Cagliari-Fiorentina 2-3: i Viola recuperano e vincono – Ecco la classifica

Cagliari-Fiorentina è finita 2-3 ed è stata la partita che ha aperta questa giornata di campionato. La partita ha visto la vittoria della squadra viola nonostante ci sia stata una parità per molti minuti e la squadra si è aggiudicata la vittoria in extremis.



La Fiorentina ha ottenuto una vittoria all’ultimo minuto, rovinando l’addio di Claudio Ranieri, battendo il Cagliari 2-3 in trasferta. Nonostante la pressione del Cagliari, Bonaventura ha portato la Fiorentina in vantaggio. Deiola ha pareggiato e Mutandwa ha segnato il 2-1. González ha risposto al 90′, e Arthur ha segnato il rigore decisivo nei minuti di recupero.

Cagliari-Fiorentina 2-3: la cronaca della partita

Dopo un quarto d’ora di gioco, il Cagliari ha avuto una buona opportunità con Viola, che ha tirato dal limite dell’area su passaggio di Lapadula, ma la palla è andata alta. Poi, Scuffet ha compiuto un grande intervento su un colpo di testa di Belotti, servito da un calcio piazzato di Biraghi. Da metà primo tempo, il Cagliari ha aumentato la pressione offensiva, sfiorando il vantaggio con un colpo di testa di Deiola. Terracciano è stato decisivo con tre parate: al 27′ su Luvumbo, al 28′ su un colpo di testa di Deiola, e al 32′ fermando Luvumbo lanciato a rete. I sardi sono andati vicini al gol al oltre la metà del tempo con un tiro che ha colpito la traversa. Nonostante la pressione del Cagliari, la Fiorentina è passata in vantaggio al 39′ con Bonaventura, che ha fintato e calciato col sinistro segnando. La Fiorentina ha quasi raddoppiato con Castrovilli, ma Scuffet ha parato. Nel recupero del primo tempo, un gol di Lapadula è stato annullato per fuorigioco.

Nella ripresa, il Cagliari ha continuato a essere aggressivo. Dopo dieci minuti, Italiano ha inserito Nico González e Arthur. Deiola ha minacciato con un colpo di testa fuori di poco, poi ha segnato al 65′ su cross di Prati. Martínez Quarta è entrato per Milenkovic. A un quarto d’ora dalla fine, sono entrati Nzola e Beltrán. Dopo aver sfiorato il gol con Martínez Quarta, la Fiorentina è andata in svantaggio per un tiro a giro di Mutandwa. Nico González ha pareggiato all’89’, correggendo in rete una punizione di Biraghi. Nel finale, la Fiorentina ha ricevuto un rigore per un fallo di Di Pardo su Beltrán, che Arthur ha trasformato per la vittoria.