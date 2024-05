Eventi weekend Firenze, ecco cosa fare il 25 e il 26 maggio 2024

Eventi weekend a Firenze il 25 ed il 26 maggio: in città sono previsti molti eventi e molte attività che rederanno la città di Firenze ancora più appetibile ai turisti.

In città ogni anno si presentano milioni di turisti, e negli ultimi anni il capoluogo toscano è sempre più preso d’ assalto. La bellezza della città è indiscussa e le sue meraviglie attraggono sempre più persone.

Questo weekend, che comprende sabato 25 maggio e domenica 26 è ricco di eventi. Vediamo quali sono le cosa che si possono fare in città in questi due giorni.

Eventi weekend Firenze: cosa fare sabato 25 e domenica 26 maggio in città

A Firenze, sabato 25 e domenica 26 maggio, si susseguono numerosi e diversificati eventi: un vasto mercato a Campo di Marte, visite nelle dimore storiche, la cooperazione festosa in piazza Santissima Annunziata, la Final Six del campionato italiano di ginnastica artistica e un’evento dedicato alla pizza a piazzale Michelangelo con ospiti musicali come Alfa, Leo Gassmann e Malika Ayane. Nei dintorni, spiccano la Festa Medievale a Malmantile, la Mostra del Chianti a Montespertoli e “Pane, vino e artigianato” a Pontassieve.

Fino alle 15 di sabato 25 maggio, continua l’evento “La cooperazione in Festa” in piazza Santissima Annunziata a Firenze, celebrando i 50 anni di Legacoop Toscana con ingresso libero. Venerdì 24 maggio, alle 10:00, oltre 250 studenti toscani parteciperanno a “Finché un giorno”, presentando il libro omonimo di Lia Celi e Luciano Schiavon, che racconta storie di cooperative che hanno influenzato la società. Nel pomeriggio, alle 16:00, si parlerà di “Preparare il futuro” con un focus su Europa, ambiente e pace. La sera, alle 21:00, Walter Veltroni sarà ospite con il suo libro “La condanna”.

Fino alla giornata di domenica 26 maggio, presso il suggestivo piazzale Michelangelo, uno dei panorami più mozzafiato di Firenze, avrà luogo l’evento “Pitti Pizza & Friends”. Questa manifestazione unisce enogastronomia, cultura e intrattenimento, offrendo una vasta gamma di esperienze: dalle degustazioni alla partecipazione di esperti del settore alimentare, con un’attenzione particolare alla promozione di una pizza sana e rispettosa dei principi della dieta mediterranea. Inoltre, sarà presente un forno dedicato ai celiaci e verranno considerate diverse intolleranze alimentari, inclusa quella al lattosio.

Ecco qui alcune delle cose che è possibile fare in città durante questo fine settimana di fine maggio.