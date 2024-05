Massimiliano Pescini ci lascia, politica in lutto: chi è, causa morte, moglie

Massimiliano Pescini ci lascia il politico a soli 49 anni. Il consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di San Casciano in Val d Pesa, località del Chianti tra Siena e Firenze. La morte del politico ha lasciato tutti senza parole e le cause della morte sono da ricondurre ad una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo.

Oggi, sabato 25 maggio 2024, la provincia di Firenze ha appreso una triste notizia. L’ ex sindaco di San Casciano e consigliere regionale del Partito Democratico Massimiliano Pescini è venuto a mancare a soli 49 anni.

Massimiliano Pescini la morte: cosa sappiamo su di lui

Massimiliano Pescini è stato un uomo da sempre dedito alla politica e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Le cause della morte sono da ricondurre ad una malattia diagnosticatagli solo alcuni mesi fa. Tutti sono rimasti senza parole quest’ oggi a causa di questa notizia.

Massimiliano Pescini nasce a Firenze il 1 settembre 1974 e si è da sempre dedicato alla politica. Il politico ha conseguito una laurea in lettere moderne e ha completato un periodo di dottorato di ricerca. Ha lavorato per una casa editrice come autore, redattore e revisore di dizionari e testi scolastici.

Nel 1999 è stato eletto consigliere comunale a San Casciano Val di Pesa (FI), e tra il 2002 e il 2004 ha ricoperto il ruolo di capogruppo dell’Ulivo. Dal 2004 al 2009 ha servito come assessore con deleghe alla scuola, ambiente e servizi pubblici locali.

Dal 2010 al 2013 è stato coordinatore della conferenza dei sindaci del Chianti fiorentino e senese, e ha anche ricoperto il ruolo di responsabile Anci Toscana per il catasto e la fiscalità locale.

Ha svolto il ruolo di sindaco di San Casciano dal 2009 al 2019. Lui ha fatto parte del consiglio della Città metropolitana. Nella conferenza dei sindaci del Chianti si è occupato di turismo e delle questioni legate all’Unesco. Dal novembre 2018 è membro della segreteria del PD della Toscana. Nel settembre 2020 è stato eletto consigliere regionale e Vice Presidente del Gruppo PD.

Nella giornata di oggi, sabato 25 maggio 2024, è stata diffusa la notizia della sua morte a causa di una malattia che gli era stata diagnosticata solo alcuni mesi fa. Tutti sono stretti attorno al dolore della moglie e della famiglia.