Aggressione troupe Fuori dal Coro Firenze: ecco cosa è successo

Aggressione troupe Fuori dal Coro a Firenze, la trasmissione che va in onda su Rete 4 e condotta da Mario Giordano. Nella giornata di oggi, domenica 26 maggio 2024, la troupe della trasmissione ha subito una aggressione mentre girava un servizio nella città di Firenze.

La troupe di giornalisti, tecnici e cameraman è stata aggredita mentre girava un servizio sulle case popolari occupate a Firenze. Vediamo qui cosa è accaduto e quali sono i retroscena di una tale aggressione.

Aggressione troupe Fuori dal Coro: ecco cosa è accaduto

La troupe della trasmissione Fuori dal Coro ha subito oggi, domenica 26 maggio 2024, una aggressione a Firenze mentre girava un servizio sulle case popolari che sono state occupate a Firenze. La giornalista Maria Letizia Modica è riuscita a scappare, mentre il cameramen è stato ferito ad una mano. La telecamera delle riprese è stata distrutta così come il telefono cellulare della giornalista.

La notizia è stata diffusa dal cdr Videonews che ha espresso solidarietà per la giornalista e per la troupe della trasmissione. L’ aggressione alla troupe ovviamente lascia tutti senza parole ed aumenta sempre più la preoccupazione per la sicurezza e l’ incolumità dei giornalisti che svolgono il loro lavoro per le strade delle nostre città.

L’ aggressione alla troupe di Fuori dal Coro non è la prima, ma più volte e in diverse occasioni i giornalisti della trasmissione sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. Non per ultimo c’è stato l’ episodio di un’ altra aggressione nel mese di gennaio. Il conduttore della trasmissione aveva mandato in onda nel corso della puntata un servizio in cui la giornalista Viviana D’Introno e tutta la troupe viene minacciata da un uomo che occupava una casa in provincia di Cremona senza pagare l’ affitto da ben tre anni.

Nel momento in cui l’ uomo viene trovato ed intento a scappare, lui inizia ad aggredire la troupe della trasmissione. In questa occasione l’ aggressione alla troupe di Fuori dal Coro è stata molto pesate, con minacce molto gravi. Addirittura l’ uomo in questione ha minacciato di uccidere la troupe intera, il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

La preoccupazione per i giornalisti che svolgono queste inchieste è sempre molta. Purtroppo ricorrenti sono gli episodi che vedono aggressioni verbali ed in alcuni casi perfino fisiche verso che svolge il proprio lavoro.