23 ristoranti perquisiti in centro a Firenze: ecco l’accusa

23 ristoranti perquisiti in centro a Firenze, pare che l’accusa che viene contestata è quella di riciclaggio di denaro e che tali ristoranti siano stati acquistati a nero. Sembrerebbe dunque che la Guardia di Finanza abbia provveduto con ben 23 perquisizioni in ristoranti siti a Firenze, in Toscana ed anche a Napoli.

Pare che questa inchiesta sia nata dalla Procura di Firenze e vede le indagini della Guardia di Finanza proseguire già da un po’ di tempo. Vediamo qui quali sarebbero i fatti che vedrebbero coinvolte queste varie attività di ristorazione e di ospitalità alberghiera.

23 ristoranti perquisiti in centro a Firenze: ecco cosa sarebbe accaduto

A varie attività di ristorazione e dell’ospitalità alberghiera pare siano contestati dalla DDA di Firenze alcuni reati per associazione a delinquere per delitti tributari, per appropriazione indebita e per autoriciclaggio.

Crimini che sarebbero stati commessi tramite l’acquisizione o l’affitto di 31 ristoranti nel centro di Firenze, due hotel, un’attività di noleggio auto, e un’azienda produttrice di birra, per un totale di circa 13,5 milioni di euro di denaro riciclato. Sono state acquistate con proventi illeciti anche le quote di una squadra di calcio dilettantistica di Ischia.

Ulteriori perquisizioni sarebbero state coordinate in Albania dalla Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana (Spak): potrebbero essere state eseguite dall’Nbi a Valona, nella capitale albanese, a Durazzo e a Elbasan. I promotori e gli organizzatori del sodalizio criminale sarebbero un italiano e un albanese, ma nel tempo i due avrebbero coinvolto “numerosi altri soggetti”. Un altro possibile reinvestimento del denaro ‘sporco’ degli indagati sarebbe stato in beni di lusso. Le perquisizioni potrebbero essersi svolte anche con l’impiego di cani, utilizzando le unità cash dog di Bologna, Rimini e Firenze.

Questa è l’inchiesta che pare sia partita dalla Procura di Firenze e che vede le indagini da parte della Guardia di Finanza.

