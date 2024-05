Strage dei Georgofili: Firenze ricorda le sue vittime 31 anni dopo

Strage dei Georgofili, a 31 anni di distanza Firenze ricorda le sue vittime dell’ attentato. Era la notte del 27 maggio 1993 quando un attentato a Firenze in via le Georgofili ha fatto vittime. Vediamo qui cosa è successo e quali sono i fatti.

La strage di via dei Georgofili è stato un attentato terroristico che è stato compiuto da Cosa Nostra nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 1993. C’è stata l’ esplosione di una autobomba in Via dei Georgofili a Firenze nei pressi della storica Galleria degli Uffizi. A 31 anni dalla strage è stato fatto un evento commemorativo proprio all’ora della strage.

Strage dei Georgofili: il ricordo dopo 31 anni

La strage dei Georgofili ha visto l’esplosione di una autobomba nei pressi della Galleria degli Uffizi. L’ autobomba era imbottita con 277 chilogrammi di esplosivi e causò la morte di cinque persone: una coppia di coniugi, le loro due figlie e un studente. Questo attentato è stato inquadrato nella scia degli attentati del 1992 e del 1993 che provocarono la morte di 21 persone, tra cui anche i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La deflagrazione dell’autobomba fu totalmente devastante e causò la morte di cinque persone. La famiglia che è deceduta a causa dell’ attentato abitava nella Torre dei Pulci, di cui lo scoppio causò il crollo. Nelle abitazioni circostanti si propagò un incendio che uccise anche un giovane studente di 22 anni. L’attentato danneggiò gravemente anche alcuni ambienti della Galleria degli Uffizi e furono danneggiate anche molte opere.

Sono state fatte numerose indagini riguardo l’attentato di via dei Georgofili. Anche alcuni collaboratori di giustizia sono stati coinvolti nelle indagini. Numerose sono state poi le condanne per i fatti accertati.

Questa notte alle ore 1.04, all’ ora dell’ attentato, è stato fatto un ricordo delle vittime proprio nel luogo in cui sono avvenuti i fatti. Le cinque vittime sono state ricordate a 31 anni dalla loro scomparsa. Il gruppo è partito da Palazzo Vecchio per raggiungere la vicina via dei Georgofili dove è stata poi deposta una corona sul luogo dei fatti.

Il corteo è stato guidato dal gonfalone di Firenze ed ha raggiunto il punto esatto in cui la bomba è stata fatta detonare. Il tutto è stato fatto alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.