Cinquina Vinci Casa centrata: vinti 200 mila euro e una casa – ecco dove

Cinquina Vinci Casa centrata: sono stati vinti 200 mila euro ed una casa. Il fortunato vincitore di Vinci Casa avrà due anni di tempo per trovare la casa dei suoi sogni. La formula del gioco Win for LIfe che ha l’ obiettivo di dare una casa ad un fortunato vincitore ha sempre attirato molte persone.

Il gioco delle schedine, dei Gatta e Vinci ha sempre appassionato molte persone e fin quando si tratta di un gioco ludico a anche divertente. Vediamo qui dove è stata centrata la cinquina vincente.

Cinquina Vinci Casa centrata: vincita record 200 mila euro ed una casa

Un fortunato giocatore di Sesto Fiorentino ha centrato una cinquina vincente nel concorso VinciCasa della serie Win for Life di Sisal, aggiudicandosi una casa e un premio in denaro di 200mila euro. La dea bendata ha sorriso a questo scommettitore che ha tentato la sorte presso l’Edicola Camporella di viale Primo Maggio, indovinando i numeri vincenti: 7, 20, 24, 37, 40.



Ora il vincitore avrà a disposizione due anni per scegliere la casa dei suoi sogni, situata in qualsiasi parte d’Italia, per un valore di circa 300mila euro. Il premio totale è di mezzo milione di euro, di cui 200mila in contanti. Sisal, in un comunicato, ha precisato che dal lancio del concorso sono state assegnate 204 abitazioni.

La fortunata vincita è stata realizzata a Sesto Fiorentino, vicino Firenze ed il fortunato vincitore sarà sicuramente senza parole dinanzi alla grande vincita da lui realizzata.

Il premio principale di Vinci Casa consiste in una somma di denaro destinata all’acquisto di una casa. Il valore del premio è di 500.000 euro, di cui 200.000 euro vengono erogati in contanti e il restante importo deve essere utilizzato per l’acquisto di uno o più immobili entro due anni dalla vincita. Questo permette ai vincitori di scegliere liberamente dove e come investire il loro premio.

Oltre al premio principale, Vinci Casa offre anche premi minori per chi indovina 4, 3 o 2 numeri. Questo rende il gioco attraente per una vasta gamma di giocatori, offrendo multiple possibilità di vincita. Vinci Casa rappresenta non solo un’opportunità di vincere denaro, ma anche il sogno di possedere una casa propria, rendendolo un gioco di grande fascino e attrattiva. Tutti premi di questo gioco sono molto interessati, ma il primo premio è stellare.