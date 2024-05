Dove vedere la finale di Conference a Firenze? Ecco dove saranno i maxischermo

Dove vedere la finale di Conference a Firenze? In città in molte zone verranno allestiti dei maxischermo per poter vedere la finale di Conference League. La città intera è in subbuglio e piena di emozioni e pronta ad assistere alla finale.

La Conference League è una competizione calcistica europea organizzata dalla UEFA, inaugurata nella stagione 2021-2022. Si tratta del terzo torneo per club più prestigioso in Europa, dopo la Champions League e l’Europa League. La competizione è stata creata per offrire a più squadre, provenienti da campionati meno blasonati, l’opportunità di partecipare a competizioni europee. Il torneo prevede una fase di qualificazione, una fase a gironi, seguita dagli ottavi, quarti, semifinali e la finale. La vittoria in Conference League garantisce al club vincitore un posto nella successiva edizione dell’Europa League, aumentando così la sua visibilità e prestigio internazionale.

Dove vedere la finale di Conference: ecco tutti i maxi schermi

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina è in finale di Conference League. Lo scorso anno molti locali si organizzarono per trasmettere la partita dei viola. Anche quest’anno, oltre allo stadio Franchi che aprirà nuovamente le porte ai tifosi, ci saranno diversi luoghi in città dove sarà possibile guardare la partita all’aperto e in compagnia. Ecco i maxischermi dove si potrà seguire la partita Fiorentina-Olympiacos:

Atollo

The Lodge

Molo

Habana 500

Opera Riverside

Toraia

Light – il giardino di Marte

Limonaia Villa Strozzi

Fico Firenze

Anconella Garden

Fico Pontassieve

Bobo Check Point

Hard Rock Café

Festa del Mugello

Caffè Le Murate

Circolo MCL di Brozzi

Circolo Rinascita di Signa

Zoworking

La finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos rappresenta un evento di grande rilevanza per entrambi i club e i loro tifosi. La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo in finale, cerca di coronare il proprio percorso europeo con un trionfo, dopo essere stata sconfitta l’anno precedente. Il club viola ha dimostrato determinazione e qualità nel superare diverse sfide lungo il cammino, galvanizzando i propri sostenitori.

Olympiacos, dal canto suo, è un avversario formidabile con una lunga storia di successi in Grecia e significative esperienze europee. La finale promette di essere una sfida emozionante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

A Firenze, l’entusiasmo è palpabile. Oltre allo stadio Franchi, che accoglierà numerosi tifosi, la città si sta preparando con maxischermi in vari punti per permettere a tutti di seguire la partita. La finale rappresenta non solo un importante evento sportivo, ma anche un momento di grande unità e orgoglio per la comunità fiorentina.