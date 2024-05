Come usare il cortisone per il mal di gola: ecco il segreto che sorprende tutti

I vari rimedi “della nonna” sono tornati tendenzialmente in auge grazie al contesto del web, che nel bene o nel male (sono presenti anche numerose fake news più o meno “volontarie”, e tra queste indubbiamente spiccano anche tipologie legate all’apparato medio oppure officinale. Il segreto del cortisone del mal di gola è uno dei più conosciuti, ma che va “districato” nell’ambito effettivo.

Quali sono gli effetti veri e quindi comprovati che possono rendere il cortisone una forma di rimedio “fai da te” per il mal di gola?

I mal di gola non sono infatti tutti uguali per casistiche e categorie, ma anche a seconda del singolo soggetto il cortisone può rivelarsi molto efficace ma anche potenzialmente dannoso.

Conosci il segreto del cortisone per guarire il mal di gola?

Nello specifico il “mal di gola” fa riferimento quasi sempre alla faringite, ossia una irritazione della sezione relativa alla gola e può “arrivare” singolarmente oppure assistita da varie altre forme di disturbi, come l’influenza o la febbre ma anche il tradizionale “colpo di freddo”. Oltre ad un bruciore diffuso nell’area può anche portare una maggior tendenza a tossire oppure il tradizionale abbassamento di voce.

Ma il mal di gola, quindi la faringite può essere anche cronica ossia riprsentarsi con una forma di tendenza comune, il cortisone ed i farmaci che ne contengono un importante quantitativo così conosciuti come Corticosteroidi, che però sono indicati nello specifico nel mal di gola causato da mononucleosi.

La mononucleosi è una forma di infezione virale della gola che viene trasmessa quasi sempre attraverso la saliva, quindi non è causata dall’influenza, ad esempio.

Il cortisone da diversi anni viene consigliato per via diretta (ossia ad esempio con una forma di iniezione direttamente nell’area) ma anche attraverso i farmaci definiti poc’anzi. Gli effetti sono di alleviare il dolore, ridurre l’infiammazione ma anche di concepire una forma di miglioramento dell’area interessata, è però sconsigliabile iniettarsi direttamente il cortisone “puro” che può avere effetti collaterali soprattutto per i soggetti che presentano delle criticità, è sempre meglio rivolgersi al proprio medico o chiedere al farmacista un prodotto simile.

Però l’efficacia legata unicamente a questa forma di mal di gola è effettivamente stata comprovata da uno studio statunitense che ha confermato il tutto nel 2017, anche se prettamente per la mononucleosi, se si presta ad una sintomatologia “ridotta”, in condizioni più dolorose e che difficilmente “passano” è meglio affidarsi a farmaci più specifici.