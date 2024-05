Diabete insulina settimanale, approvata dall’Ema – Ecco cosa sappiamo

Diabete insulina settimanale, approvata dall’Ema. Questa rivoluzione in campo medico andrà a ridurre in un anno le iniezioni in una misura grandissima. L’ Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato la prima insulina con somministrazione settimanale per la cura del diabete. Vediamo qui cosa sappiamo su questa cosa.

Con questa grande novità in campo medico e sanitario si andrà a ridurre le somministrazioni di insulina in una misura enorme. La agenzia farmaceutica Novo Nordisk ha reso nota la notizia di questa grande ed importante innovazione in campo medico.

Diabete insulina settimanale: EMA ha approvato questa novità

Diabete la novità scientifica dell’ insulina settimanale è una grande conquista che rivoluziona la cura dei pazienti diabetici. Con questa novità approvata dall’ EMA si riducono le iniezioni da un numero di 365 (minimo) a 52, ovvero una puntura a settimana.

Oltre a migliorare la qualità della vita dei pazienti, si evidenzia in un comunicato, la nuova insulina settimanale ha anche un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. È una novità significativa, introdotta centouno anni dopo la scoperta dell’insulina, che potrebbe rivoluzionare la gestione del diabete. Attualmente, la terapia insulinica richiede che i pazienti si somministrino l’insulina almeno una volta al giorno, con ripercussioni che coinvolgono non solo la gestione della terapia stessa, ma anche la sfera sociale, lavorativa e psicologica dei pazienti e delle loro famiglie.

Il diabete è una patologia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue. Esistono due principali tipi di diabete: il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina, l’ormone che regola la glicemia. Questo tipo di diabete richiede la somministrazione quotidiana di insulina.

Il diabete di tipo 2, più comune, è spesso associato a fattori di rischio come l’obesità, la sedentarietà e la predisposizione genetica. In questo caso, il corpo diventa resistente all’insulina o non ne produce a sufficienza. Il trattamento può includere cambiamenti nello stile di vita, farmaci orali e, in alcuni casi, insulina.

Il diabete può portare a complicanze gravi, come malattie cardiovascolari, danni ai reni, neuropatia e problemi alla vista. La gestione efficace della malattia richiede un monitoraggio continuo della glicemia, una dieta equilibrata, attività fisica regolare e un’aderenza scrupolosa alle terapie prescritte.