Melissa Satta Beretta nuovo amore: ecco dove sono stati paparazzati – Instagram

Melissa Satta dopo al fine della storia d’amore con Matteo Berrettini ha voltato pagina ed ha un nuovo amore. La showgirl è stata paparazzata in Sardegna, in Costa Smeralda, in compagnia di Carlo Gussalli Beretta. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili dove si scambiano baci appassionati in riva al mare e dove sorridono e si abbracciano mano nella mano.

La showgirl in compagnai del suo nuovo amore appare felice e serena, con la neo coppia c’è anche il figlio della noto showgirl, Maddox. Il bambino è nato dall’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng.

La coppia formata da Melissa Satta e Carlo Beretta non è la prima volta che viene paparazzata insieme. I due infatti, nelle scorse settimane, sono stati già avvistati insieme prima in Spagna e poi a Forte dei Marmi a casa di lui.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sembra che le presentazioni ufficiali siano già avvenute. Durante il viaggio in Sardegna, sembra che sia stata l’opportunità per presentare anche a Carlo la famiglia di lei. Recentemente, sembra che la showgirl abbia fatto visita a un terreno vicino a Brescia, dove la famiglia Beretta produce vino, e in quell’occasione sembra che abbia anche conosciuto i genitori di Beretta. Secondo voci non confermate, sembrerebbe che questi genitori non provassero particolare simpatia per l’ex fidanzata del figlio, Giulia De Lellis (attualmente in una felice relazione con Giano Del Bufalo, mercante d’arte e fratello dell’attrice Diana). Durante la breve vacanza nella Costa Smeralda, Melissa e Carlo hanno goduto di un aperitivo al Phi Beach, uno dei locali più esclusivi, dove si sono scambiati baci ed effusioni in pubblico. Come documentato dalle foto pubblicate da Chi, Beretta ha già conosciuto Maddox, il figlio di Melissa Satta, con il quale si è divertito a fare un giro con una moto d’acqua. E per Melissa e Carlo, ancora baci e abbracci sulla riva del mare.