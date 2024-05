Attenzione a questa marca di pasta: ecco quale fa male alla salute

La pasta è indubbiamente “italiana” culturalmente, anche se non è assolutamente certa la maternità di questa forma di invenzione culinaria assolutamente rivoluzionaria quanto culturalmente impattante. Ma come ogni buon cittadino del Bel Paese sa, non tutte le forme di pasta sono uguali, e non solo per il formato ma anche per il tipo di produzione. Per questo motivo anche un alimento “alla base” della dieta e della cultura non solo italiana ma dell’intera umanità viene oramai messa “sotto la lente di ingrandimento”. Quale pasta non va mai comprata e mangiata?

Sono diversi gli elementi che sono il frutto, quasi sempre, di una lavorazione che inizia fin dal campo, dove i cereali sono coltivati, in grado di risultare nocivi quanto potenzialmente cancerogeni.

Le indagini in tal senso non hanno dato ancora responso particolare e definito ma nel dubbio appare una buona idea acquistara marca di pasta piuttosto che un’altra.

Attenzione a questa marca di pasta: ecco quale non bisogna mangiare

Ciò che spesso preoccupa il consumatore, ma anche a monte, i vari ricercatori e forme di ricerca che si occupano di scoprire eventuali elementi dannosi anche a lungo termine, sono i vari agenti chimici che sono spesso “residui” negli elementi che compongono la pasta, che resta qualcosa di relativamente semplice: ad esempio i famosi quanto ancora oggi spesso convenienti pesticidi o altre sostanze tossiche, queste spesso sono mantenute nella pasta perchè anche i vari processi di cottura non sono in grado di eliminarne in maniera totale la presenza.

Per questo motivo è molto importanto verificare la presenza, tra gli altri, glifosato, elemento che fa parte proprio della composizione “basilare” di molti pesticidi, spesso gli agenti di ricerca lo hanno inserito tra gli elementi “potenzialmente” cancerogeni, tutto da confermare anche se nel frattempo il glifosato è gradualmente sparito da molte paste conosciute, ma va comunque ricercata la sua presenza, anzi la sua assenza da ciò che compriamo.

Inoltre per essere maggiormente nutriente la pasta dovrebbe essere concepita attraverso una trafilatura al bronzo che perserva maggiormente i nutrienti della pasta. Quando possibile è meglio scegliere tagli mediamente “grossi” e magari sviluppati con del grano 100 % italiano, ancora meglio se pure biologico.

Per quanto riguarda la cottura, “fa bene” o meglio la pasta al dente in quanto una cottura prolungata tende a rovinare la superficie composta da amido e rende la pasta meno nutriente e quindi sostanzialmente meno “utile”.